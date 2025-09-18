합성 아닌데…“하늘이 두쪽 났다” 두개의 세계 공존? 무슨 일 [포착]

이미지 확대 지난달 26일 일본 오카야마현 구라시키시에서 포착된 ‘박명광선’ 현상. RSK산요방송 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 15일 일본에서 포착된 ‘박명광선’ 현상. 엑스(@koguma18) 캡처

이미지 확대 지난달 14일 일본에서 포착된 ‘박명광선’ 현상. 엑스(@clona7marojyu) 캡처

이미지 확대 지난달 일본에서 포착된 ‘박명광선’ 현상. 엑스(@kyokyokyomm) 캡처

일본 오카야마현 구라시키시에서 포도 농사를 짓는 한 일본인 남성은 지난달 26일 오후 6시 40분쯤 작업을 마치고 귀가하려는 순간 ‘하늘이 두쪽으로 갈라진 듯한’ 구름을 발견했다. 중앙을 경계로 왼쪽은 붉은 저녁노을, 오른쪽은 어둑한 하늘로 마치 두 개의 세계가 공존하는 듯한 모습이 펼쳐져 있었다.이 남성은 “하늘이 두쪽으로 쪼개졌다”며 “연기가 곧게 치솟는 건지, 빛이 하늘에서 쏟아지는 건지 알 수 없는 신기한 현상이었다”고 현지 언론에 놀라움을 전했다.이 같은 이색적인 광경을 목격한 것은 이 남성뿐만이 아니다. 현지 온라인 커뮤니티 및 소셜미디어(SNS)에는 지난달부터 비슷한 하늘의 모습이 담긴 사진이 잇따라 올라왔다.SNS에는 “하늘이 반으로 갈라졌다”, “처음 봤는데 너무 아름답다”, “정말 아름다워서 마음까지 상쾌해졌다” 등의 반응이 이어졌다.기상 전문가들은 이 현상을 ‘박명광선’이라고 설명했다. 일본에서는 ‘텐와레’(天割れ)라고도 부른다. 말 그대로 하늘이 갈라졌다는 뜻이다.박명광선 현상은 적운이 태양빛을 가리면서 하늘이 뚜렷하게 두 부분으로 나뉘어 보이는 현상이다. 7~9월처럼 기온이 높은 시기, 해 질 무렵 잘 나타난다.RSK산요방송의 미야모토 다쿠미 기상예보사는 “박명광선은 여름철처럼 기온이 높고 적운이 발달하기 쉬운 시기에 나타난다”며 “구라시키시에서 목격된 것처럼 경계가 뚜렷하게 나뉜 경우는 드물다”고 설명했다.이마무라 료코 TV아사히 기상예보사 역시 “이건 ‘텐와레’라고 불리는 현상이다. 색이나 빛이 달라서 하늘이 갈라져 보이는 현상”이라며 “거대한 적운 뒤쪽에 태양이 있을 경우 적운의 그림자에 가려진 곳은 어둡게 보이고, 그림자가 지지 않은 곳은 붉게 물든 것처럼 보이는 것”이라고 했다.윤예림 기자