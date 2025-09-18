“미성년 걸그룹 멤버와 수차례 성관계” 30대 연예기획사 대표 체포…日 ‘발칵’

日 20세 아이돌 “15세 때부터 호텔 불려가”

소속사 대표 “진지한 교제라 생각”

이미지 확대 ‘고 리틀 바이 리틀(GO little by little)’ 대표 히로시 도리마루. ‘고 리틀 바이 리틀’ 공식 홈페이지

이미지 확대 울고 있는 여성 자료사진. 서울신문 DB

일본에서 연예기획사를 운영하며 미성년자였던 걸그룹 멤버와 여러 차례에 걸쳐 성관계를 가진 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.17일 산케이신문 등 현지 매체에 따르면 도쿄도경시청 소년육성과는 연예기획사 ‘고 리틀 바이 리틀(GO little by little)’ 대표 히로시 도리마루(39)를 아동복지법 위반 혐의로 체포했다.도리마루는 2021년~2022년 당시 16~17세였던 소속 아이돌 여성 A(20)씨를 상대로 도쿄도 내 호텔에서 12차례에 걸쳐 외설 행위(성추행·성관계 등)를 한 혐의를 받는다.경찰에 따르면 A씨는 14세 무렵부터 해당 기획사에 소속돼 있었으며, 15세 무렵부터 활동용 사진 촬영 명목으로 호텔에 불려갔다.도리마루는 A씨에게 “팬에게 판매할 사진을 촬영하자”며 외설스러운 포즈나 행위를 강요한 것으로 파악됐다.그의 범행은 A씨가 올해 3월 도쿄도경시청을 방문해 자신이 받은 피해를 상담하며 드러났다.A씨는 “호텔로 오라고 연락을 받는 게 정신적으로 힘들었지만 아이돌 활동을 정말 좋아하고 계속 하고 싶었다”면서 “소속사 대표이기 때문에 요구에 응할 수밖에 없었다. 거절하면 아이돌을 계속할 수 없을 거라고 생각했다”고 경찰에 진술했다.도리마루는 “진지한 교제라고 생각했다. 이 업계에서는 대표와 아이돌이 교제하는 일은 흔하다”면서 혐의를 일부 부인하고 있다.경찰은 도리마루의 휴대전화를 압수하고 또 다른 피해자가 있는지 조사하고 있다.이보희 기자