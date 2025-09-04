후쿠시마 원전서 1시간 작업한 노동자, 퇴근길에 사망했다

도쿄전력 “작업과 사망 원인간 관계는 불분명”

이미지 확대 2023년 8월 27일 도쿄전력이 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 후 처음으로 외신에 방류 시설 등을 공개한 가운데 도쿄전력 관계자들과 취재진이 오염수가 저장된 K4 탱크 주변을 지나가고 있다. 기사와 직접적인 관련 없는 사진. 후쿠시마 공동취재단

일본 후쿠시마 제1원자력발전소에서 작업한 노동자가 사망하는 일이 발생했다. 숨진 노동자가 작업한 제1원전 1호기는 지난 2011년 동일본 대지진 때 폭발 사고가 발생한 원자로 중 하나다.3일 도쿄신문에 따르면 도쿄전력은 이날 후쿠시마 제1원전에서 1호기 사용후핵연료 반출을 위한 대형 커버 설치 공사에 참여하던 협력업체 소속 40대 남성 노동자가 사망했다고 밝혔다.숨진 남성은 이날 오전 6시 10분부터 1시간가량 원자로 1호기 건물을 덮는 대형 커버를 설치하는 작업에 참여했다.이후 보호복을 벗고 현장 대기 공간에서 약 2시간 머무른 남성은 퇴근하기 위해 도보로 면진중요동(免震重要棟·원전통제시설)으로 이동하던 중 쓰러졌다.당시 대기 공간에서 2시간 휴식하며 회의도 진행했으나, 남성이 특별히 컨디션 이상을 호소하지는 않았다는 게 도쿄전력 설명이다.남성은 원전 부지 내 응급의료실로 옮겨졌으나 이미 의식이 없는 상태였으며, 이후 이송된 병원에서 사망이 확인됐다.도쿄전력은 “작업과 사망 원인간 관계는 불분명하다”고 밝혔다.남성은 대형 커버 설치 공사를 맡은 공동기업체의 하청업체에 소속돼 있었다. 후쿠시마 제1원전에서 일한 기간은 3개월이었다. 현재 사인을 조사 중이다.윤예림 기자