“후지산, 조금 이상한 상태”…무시무시한 영상 공개됐다 [포착]

日, ‘화산방재의 날’ 맞아 후지산 분화 가정 영상 공개

일본 정부가 26일 ‘화산방재의 날’을 맞아 후지산이 대규모 분화했을 경우 화산재 피해를 상상해볼 수 있는 CG(컴퓨터그래픽) 영상을 제작했다. “후지산은 언제 분화해도 이상할 게 없다”는 평가를 받는 만큼, 발생 가능한 상황을 구체적으로 상상해보고 국민의 경각심을 높이기 위해서다.이날 니혼게이자이신문에 따르면 일본 내각부는 공식 홈페이지와 유튜브 등을 통해 후지산 대규모 분화 시 화산재 등 영향을 정리한 CG 영상을 최근 공개했다.일본 정부는 2023년 일부 개정한 ‘활동화산대책특별조치법’에 따라 활화산 대책에 대한 국민들의 관심, 이해를 확산시키기 위해 지난해부터 8월 26일을 ‘화산방재의 날’로 정한 바 있다.약 10분 분량의 영상에서는 1707년 발생한 호에이 분화와 같은 규모를 가정해, 후지산에서 약 25㎞ 떨어진 가나가와현 야마키타, 약 60㎞ 떨어진 가나가와현 사가미하라, 약 100㎞ 떨어진 도쿄 신주쿠구의 상황을 CG로 보여줬다.앞서 일본 정부가 2020년 공개한 후지산 분화 피해 예측에 따르면 최악의 경우 분화 시점에서 3시간이 지난 뒤 도쿄에 화산재가 쌓이고, 약 2주 뒤에는 도쿄 인근 가나가와·야마나시현에 30㎝ 이상, 도심에는 10㎝ 이상의 화산재가 쌓일 수 있다. 이렇게 쌓인 화산재가 4.9억㎥에 이를 것이란 전망까지 나온다.후지산 화산재가 분화를 시작한 지 3시간여 만에 수도권에 도달해 철도 운행이 중단되고, 송전설비가 고장 나 광범위한 정전이 발생할 수 있다는 예측도 나왔다.이번에 공개된 내각부 영상에서는 화산재로 인해 햇빛이 가려져 어두컴컴한 도심 모습과, 교차로로 오가는 차들이 라이트를 켠 채 조심스럽게 운행하는 모습이 담겼다.이 밖에도 30㎝ 이상의 화산재가 쌓여 목조 가옥이 붕괴하는 순간, 10㎝ 이상 쌓인 화산재에 일반 승용차 주행이 불가능해져 식료품 배송이나 점포 운영이 어려워지는 상황도 표현됐다.후지산은 1707년 16일간 계속된 호에이 대분화가 마지막 폭발로 300년 이상 활동이 없는 상태다. 과거 5600년간 평균 30년에 1번 분화했던 것을 감안하면 이례적으로 긴 기간이다.이에 대해 후지이 토시쓰구 도쿄대 명예교수는 내각부 영상에서 “조금 이상한 상태”라며 “(지질학적으로 아직 활발히 움직이는) 젊은 활화산이므로 반드시 분화할 것”이라고 경고했다.내각부 관계자는 “후지산이 대규모로 분화하면 수도권을 포함한 광범위한 지역에 영향을 미칠 가능성이 있다”며 “CG 영상을 통해 후지산이 대규모로 분화하면 우리 생활에 어떤 피해가 닥칠 수 있는지 상상하며 대비하길 바란다”라고 말했다.한편 후지산이 분화하더라도 화산재가 한국에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됐다. 전문가들은 후지산 폭발이 있더라도 편서풍 영향으로 일본 상층기상에 주로 서풍이 발생하고 있어 우리나라에 미치는 영향은 상당히 제한적일 것으로 예측했다.윤예림 기자