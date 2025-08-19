‘엔화 스테이블코인’ 발행 초읽기… 한국도 도입 빨라질까

日 금융청 이르면 이달 말 허용

JPYC 3년간 1조엔 목표로 발행

한국, 제도 정비·기관 조율 관건

2025-08-19 12면

일본 정부가 올가을 처음으로 엔화 연동 스테이블코인 발행을 승인한다. 가격 변동성을 최소화한 디지털 화폐인 스테이블코인이 글로벌 금융·거래 시장의 핵심 인프라로 떠오른 가운데 이재명 대통령의 공약인 원화 기반 스테이블코인 도입 논의에도 이목이 쏠린다.니혼게이자이신문은 18일 일본 금융청이 엔화 스테이블코인의 발행을 이르면 이달 말 처음으로 허용할 계획이라고 보도했다. 금융청이 이달 말 도쿄의 핀테크 기업 JPYC를 자금이동업자로 등록하면 그 즉시 ‘JPYC’ 판매가 개시된다. 스테이블코인은 비트코인과 달리 달러·엔화 등 법정화폐나 국채에 연동해 가격 변동성을 최소화한다.1JPYC는 1엔으로 교환된다. 담보는 은행 예금과 일본 국채(JGB)로 JPYC 측은 3년간 1조엔(약 9조 3898억원) 발행을 목표로 잡았다.일본은 2023년 개정 자금결제법에서 스테이블코인을 ‘통화 표시 자산’으로 정의하고 은행·자금이동업자·신탁회사의 발행을 허용했다. JPYC는 이 제도에 따른 첫 사례다.한국에서도 원화 기반 스테이블코인의 제도화는 이 대통령의 대선 공약이었다. 이에 따라 정부·국회는 ‘디지털자산 기본법’을 추진 중이며 카카오 등 민간 부문에서도 발행을 준비하고 있다. 다만 한국은행은 외환시장 안정을 이유로 점진적 도입을 강조하고 있어 향후 제도 정비와 중앙은행·금융당국 간 조율이 관건이 될 전망이다.현재 스테이블코인 시장은 2500억 달러(약 346조원) 규모로 테더(USDT), 서클(USDC) 등 달러 연동 토큰이 99% 이상을 차지한다. 씨티그룹은 2030년까지 이 시장이 최대 3조 7000억 달러(약 5129조원)로 커질 것으로 내다봤다.도쿄 명희진 특파원