日이시바 총리，야스쿠니 신사에 참배 없이 공물료 봉납

2013년 아베 이후 참배 없이 공물료 봉납

이미지 확대 이시바 시게루(가운데) 일본 총리가 종전 80주년을 앞둔 9일 나가사키 평화공원에서 열린 원폭 희생자 추모식에서 화환을 들고 있다. 2025.8.9 나가사키 AFP 연합뉴스

이시바 시게루 일본 총리는 종전 80주년인 15일 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다.교도통신 등 일본 언론에 따르면 이시바 총리는 이날 오전 도쿄도 지요다구 야스쿠니 신사에 사비로 공물료를 봉납했다. 이시바 총리는 야스쿠니 신사에 참배하지는 않았다.일본은 2013년 12월 아베 신조 당시 총리가 현직 총리 자격으로 야스쿠니 신사를 참배한 것을 마지막으로 내각 대신 총리가 참배 없이 공물을 봉납하는 관행을 이어오고 있다.앞서 차기 총리설이 나오는 고이즈미 신지로 농림수산상은 이날 야스쿠니 신사를 참배했다. 이시바 내각에서 현직 각료의 참배는 고이즈미 농림상이 처음으로, 고이즈미 농림상은 환경상 재임 시기인 2020년과 2021년 종전기념일에도 야스쿠니 신사를 참배했다.‘여자 아베’로 불리며 또다른 총리 후보로 거론되는 다카이치 사나에 전 경제안전보장상도 이날 야스쿠니 신사를 참배했다.야스쿠니 신사는 A급 전범 14명을 비롯해 B급·C급 전범이 합사된 곳이다. 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만 6000여명의 영령을 추모하고 있다.일본 총리나 정부 고위 인사들의 야스쿠니 신사 참배는 한국과 중국 등 주변국들로부터 과거사에 대한 반대 없이 침략 전쟁을 미화한다는 행위로 여겨지며 반발을 불러일으킨다.김소라 기자