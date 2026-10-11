호랑이 구역 들어가서 ‘삿대질’한 남성 사망…英공원, 운영 임시 중단 [월드픽]

세줄 요약 호랑이 구역 무단 진입 뒤 공격 사망

목격자, 흥분한 상태로 뛰어들었다 진술

공원, 구역 차단하고 운영 임시 중단

이미지 확대 영국 요크셔 야생공원에서 한 남성이 호랑이 구역에 들어갔다가 호랑이의 공격을 받아 숨졌다. 엑스(X) 캡처

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영국의 한 야생 공원의 호랑이 구역에 무단으로 들어간 남성이 현장에서 숨졌다.공원 측은 해당 구역을 차단하고 공원 운영을 임시 중단했다.11일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 전날 오후 요크셔 야생공원에서 한 남성이 호랑이의 공격을 받아 숨졌다고 현지 경찰이 밝혔다.사우스요크셔 경찰은 10일 오후 1시 35분쯤 호랑이 구역에 남성이 들어갔다는 신고를 받았다.이후 호랑이가 남성을 공격했고, 남성은 현장에서 숨졌다.이 남성은 스스로 호랑이 구역 안으로 들어간 것으로 전해졌다. 목격자들은 남성이 흥분한 상태에서 호랑이 구역에 뛰어들었다며 이후 호랑이에게 붙잡혔다고 전했다.소셜미디어(SNS)에는 당시 상황을 촬영한 영상도 확산했다. 영상에서 호랑이는 젊은 남성 주변을 어슬렁거리다 여러 차례 남성의 옷을 물고 흔들어댔다. 남성이 호랑이를 향해 손가락을 들어 호통치듯 “안 돼”라고 말하며 제지하려고 했다.구급대가 현장에 출동했으나 남성은 현장에서 사망 판정을 받았다. 남성의 신원은 공개되지 않았다.당시 공원을 찾은 관람객 A씨는 가족과 함께 관람하던 중 직원들로부터 대피하라는 안내를 받았다면서 “총성 비슷한 소리가 들렸고, 응급헬기가 상공을 선회했다”고 전했다. 이후 호랑이 구역 위로 커다란 검은 차단막이 덮였다고 덧붙였다.경찰은 호랑이가 다치진 않았다고 밝히면서 현장 조사를 이어가고 있다.신진호 기자