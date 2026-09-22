1500㎞ 날아가 쾅!… 우크라 “러시아 기름줄 45% 끊었다” [밀리터리노트]

자국산 장거리 미사일·드론으로 모스크바 정유공장 타격

전체 정유 능력 거의 절반 가동 불능… “러, 고품질 연료 난항”

지원 국한된 서방 무기 대신 ‘자국산 무기’ 전면 배치

이미지 확대 우크라이나는 35주년 독립기념일인 24일(현지시간) 대규모 드론·로봇 전력으로 짜여진 퍼레이드를 공개하며 군사력을 과시했다. 이날 우크라이나 대통령실이 유튜브에 올린 1시간 36분 분량의 영상 후반부에는 다양한 총포로 무장한 무인 군용차량 수십대가 줄 맞춰 우크라이나 수도 키이우 중심가 흐레샤티크 거리를 행진하는 모습이 담겼다. 일부는 전차에 쓰이는 무한궤도 바퀴 장치를 달고 이동했다. 2026.8.25. 우크라이나 대통령실 유튜브 캡쳐

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 또다시 러시아 정유시설에 대규모 드론 공격에 나서면서 최근 몇 달 사이 러시아 본토에서 최대 규모의 민간인 사망자가 발생했다. 러시아는 정유시설의 반복된 피격으로 연료 생산과 공급에 몇 달째 차질을 빚고 있다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

세줄 요약 러시아 정유시설 장거리 정밀 타격

정유 능력 45% 가동 불능 발표

모스크바 정유공장 전면 중단

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우크라이나군이 1500㎞ 이상 떨어진 러시아 심장부의 주요 석유 기반 시설을 정밀 타격하며 러시아의 정유 능력을 괴멸적인 수준으로 떨어뜨렸다고 발표했다. 서방의 무기 사용 제한에 맞서 자체 개발한 장거리 미사일과 드론을 대거 투입해 거둔 성과다.22일(현지시간) 키이우 인디펜던트 등에 따르면 우크라이나군 총참모부는 “러시아 정유시설을 겨냥한 지속적인 장거리 타격 작전으로 러시아 전체 정유 능력의 45%가 가동 불능 상태에 빠졌다”고 밝혔다. 우크라이나군 측은 이번 공습의 직접적인 결과로 러시아 내 고품질 연료 공급에 심각한 차질이 발생하고 있다고 덧붙였다.특히 전날 감행된 모스크바에 대한 대규모 공습 과정에서 러시아 석유 공룡 가즈프롬 네프트 소유의 모스크바 정유공장이 결정타를 맞았다. 주요 원유 증류 설비가 파괴되면서 현재 해당 공장의 가동은 전면 중단된 상태며 완전 복구까지는 최소 수주일 이상이 소요될 것으로 알려졌다.이로 인해 러시아 현지 일부 지역 주유소에서는 재고 고갈로 운전자들이 길게 줄을 서는 등 연료 부족 여파가 현실화하고 있다.이번 작전에서 눈에 띄는 점은 우크라이나의 자체 무기 역량이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전날 모스크바 타격 작전에 우크라이나가 자체 개발한 ‘플라밍고’ 순항미사일 등 자국산 무기 체계가 주력으로 사용됐다고 공식 확인했다.우크라이나군은 최근 우크라이나 통제 지역에서 1500㎞ 이상 떨어진 러시아 내 깊숙한 목표물까지 정기적으로 타격할 수 있는 능력을 입증해 보이고 있다.일각에서는 우크라이나가 독자적인 장거리 타격 자산을 확보함으로써 전선의 주도권을 쥐고 러시아의 전쟁 수행 능력을 근본적으로 흔들려는 전략을 취하고 있는 것으로 분석하고 있다.문경근 기자