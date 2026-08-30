단 4분만에 ‘27억원’ 금세공품 털렸다… “3000년 된 보물인데” 난리난 스페인 박물관 [월드픽]

세줄 요약 비예나 박물관 새벽 도난 사건 발생

4분 만에 금세공품 66점 사라짐

금값만 170만 유로, 수사 착수

이미지 확대 27일(현지시간) 오전 스페인 알리칸테주 비예나의 한 박물관에서 최소 170만 유로(약 27억원)의 가치가 있는 것으로 평가되는 3000년 된 금세공품 수십점이 도난당했다. 사진은 도난당한 유물 일부. 비예나 박물관 제공 EPA 연합뉴스

이미지 확대 27일(현지시간) 스페인 알리칸테주 비예나 박물관 앞에서 경찰관이 경비를 서고 있습니다. 2026.8.27 EPA 연합뉴스

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스페인의 한 소도시 박물관에서 최소 170만 유로(약 27억원)의 가치가 있는 것으로 평가되는 3000년 된 금세공품 수십점이 도난당하는 일이 벌어졌다.지난 27일(현지시간) 엘문도 등 스페인 매체에 따르면 남동부 알리칸테주(州)의 역사적인 도시 비예나의 지역 박물관에서 이날 새벽 도난 사건이 발생했다.비예나시 관계자는 “이날 오전 5시 20분쯤 비예나 박물관의 경보기가 작동했으며, 도둑들은 오전 5시 24분쯤 박물관을 떠난 것으로 파악됐다”며 “그들의 범행은 매우 신속하고 전문적이었다”고 밝혔다.도둑들은 여러 대의 차량에 나눠 타고 박물관에 도착, 창문을 통해 내부로 침입한 뒤 범행을 저지른 것으로 파악됐다.도난당한 유물은 팔찌 29점, 그릇 11점, 병 3점 등 대부분 금으로 만들어진 세공품 66점으로 전해졌다. 해당 유물은 1963년 비예나의 마른 강바닥에서 발견된 후 이 지역 주요 전시품이 됐으며, 2024년 5월 새로 개관한 비예나 박물관으로 옮겨져 특별전시실에서 일반에 공개돼 왔다.도둑들이 떠난 자리에는 은그릇 3점과 팔찌 1개, 선사시대 의식용 ‘물총새 지팡이’ 장식 일부만 남아 있던 것으로 알려졌다.비예나시 측은 도난당한 보물의 가치는 헤아릴 수 없지만 금 가격만 따져도 170만 유로의 가치가 있다고 설명했다.박물관 관계자는 “당시 모든 보안 시스템은 작동 중이었다”며 “박물관 측에는 아무런 과실이 없다”고 강조했다.해당 사건 직전 비예나 시내에 있는 스포츠센터에서 경보기가 작동했는데, 수사당국은 이 역시 도둑들이 저지른 것이 아닌지 의심하고 조사하고 있다.이정수 기자