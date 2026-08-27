[포토] 토마토 속으로 풍덩… 스페인 ‘라 토마티나’ 축제

세줄 요약 부뇰서 라 토마티나 축제 개최

2만 명 이상 참가, 토마토 난장

해외 관광객 비중 높아진 축제

1 / 7 이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자들이 토마토로 채워진 ‘토마토의 바다’에 누워 축제를 즐기고 있다. 이 축제는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 2026.08.27.

AP 뉴시스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자들이 토마토로 채워진 ‘토마토의 바다’에 누워 축제를 즐기고 있다. 이 축제는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 2026.08.27.

AP 뉴시스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자가 즐거운 표정으로 사람들이 던지는 토마토를 맞고 있다. 축제를 즐기고 있다. 이 축제는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 2026.08.27.

AP 뉴시스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자들이 서로에게 토마토를 던지며 축제를 즐기고 있다. 이 축제는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 2026.08.27.

AP 뉴시스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자가 토마토로 채워진 ‘토마토의 바다’에 몸을 던지며 축제를 즐기고 있다. 이 축제는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 2026.08.27.

AP 뉴시스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자들이 서로에게 토마토를 던지며 축제를 즐기고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 열린 제81회 ‘라 토마티나’ 토마토 축제 참가자들이 서로에게 토마토를 던지며 축제를 즐기고 있다.

AP 연합뉴스

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26일(현지 시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 ‘라 토마티나’ 축제가 열렸다.‘라 토마티나’는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 1945년경, 마을 축제 도중 우연히 시작된 토마토 던지기에서 유래한 것으로 알려져 있다.참가자들은 잘 익은 토마토를 으깨 서로에게 던지며 마을 전체를 붉게 물들였다. 이들은 행사를 마치고 인근 공동 샤워장에서 몸을 씻었고, 관계자들은 물청소를 통해 붉게 물든 거리를 깨끗하게 치웠다.AP 통신에 따르면 이번 축제에는 2만 명 이상이 참가한 것으로 알려졌다.스페인 통신사 EFE는 지난 3년간 ‘라 토마티나’에 참가한 참가자의 약 40%가 스페인 이외 지역에서 온 관광객이었다고 보도했다.온라인뉴스부