아이슬란드 ‘EU 가입 협상 재개’ 국민투표 부친다

그린란드 사태 후 안보 위기 고조

찬성 앞서도 2차 투표서 최종 확정

세줄 요약 EU 협상 재개 국민투표 29일 실시

북극권 안보 위기 속 친EU 분위기 확산

어업 주권·삶의 질 놓고 찬반 팽팽

2026-08-27 12면

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북대서양 섬나라 아이슬란드가 오는 29일(현지시간) 유럽연합(EU) 가입 협상 재개 여부를 묻는 국민투표를 실시한다.유로뉴스와 파이낸셜타임스에 따르면 1인당 국내총생산(GDP) 세계 5위의 부국인 아이슬란드는 2008년 세계 금융위기의 여파로 다음 해인 2009년 EU 가입을 정식 신청했다. 그러나 2013년 EU 가입에 반대하는 정부가 들어서면서 협상이 중단됐고, 2015년에는 EU 측에 협상 재개 의사가 없다고 통보했다. 이후 10여년이 지난 2024년 ‘EU 가입 재추진’을 공약으로 내건 친EU 성향의 정부가 출범하면서 분위기가 반전됐다.특히 올해 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에 대한 정복 야욕을 드러내는 등 북극권을 둘러싼 지정학적 위기가 고조되면서 EU와의 협력이 핵심 안보 변수로 떠올랐다. 중국, 러시아 등 주요국이 북극 항로 확보에 공을 들이는 점도 위기감을 더했다.여론조사 결과 찬반이 팽팽히 맞서고 있어 투표율이 승패를 가를 것으로 보인다. 현지 매체 비시르의 최근 여론조사에 따르면 EU 가입 협상 재개에 찬성한다는 응답은 51.3%, 반대는 48.7%로 초박빙 양상이다. 이번 투표에서 ‘찬성’이 나오더라도 추후 2차 국민투표를 거쳐야 최종 가입 여부가 확정된다.찬성 측은 중동 및 우크라이나 전쟁 등 급변하는 국제 질서 속에서 국가 안보를 지키려면 상호방위 체계를 갖춘 EU에 합류해야 한다고 주장한다. 반면 반대 측은 이미 세계 최상위권의 소득과 삶의 질을 누리는 상황에서 굳이 가입할 이유가 없다고 맞선다. 특히 국가 주력 산업이자 전체 수출의 40%를 차지하는 어업 부문의 주권을 EU에 빼앗길 수 있다는 점을 크게 우려하고 있다.조희선 기자