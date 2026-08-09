“북한군 최대 5만명 몰려온다”… 젤렌스키가 폭로한 ‘전쟁터의 새 변수’ [밀리터리노트]

단순 보병 아닌 미사일 부대까지… 전선으로 모여드는 북한군

“현대전 기술 흡수한 북한군, 아시아 전체 위협될 것” 젤렌스키의 경고

동유럽 전선과 한반도 안보의 결합… 시험대 오른 한국의 외교력

이미지 확대 러시아와 북한이 북한군 파병을 공식 인정한 가운데, 러시아 국방부가 서부 쿠르스크에서 전투 훈련 중인 북한군 영상을 공개했다고 베스티 등 러시아 언론이 28일(현지시간) 보도했다. 사진은 영상 일부. 2025.4.28 텔레그램

이미지 확대 러시아와 북한이 북한군 파병을 공식 인정한 가운데, 러시아 국방부가 서부 쿠르스크에서 전투 훈련 중인 북한군 영상을 공개했다고 베스티 등 러시아 언론이 28일(현지시간) 보도했다. 사진은 영상 일부. 2025.4.28 텔레그램

이미지 확대 지난 29일 방북 중인 올가 류비모바 러시아 문화부 장관이 참석한 가운데 북한 동평양대극장에서 열린 북러 예술인 공연 중 무대에 설치된 스크린에 러시아로 파병된 북한 군인들이 인공기를 들고 있는 모습이 상영되고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 김정은 북한 국무위원장이 러시아로 파병된 북한 군인들의 모습이 화면에 등장하자 눈물을 글썽이고 있는 모습. 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 겨냥한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 수도 키이우 대공습 상상도. 인공지능(AI) 도구 활용. 2026.5.29 서울신문

세줄 요약 북한군 최대 5만명 추가 파병 폭로

러시아 전선에 미사일 부대·KN-23 배치

현대전 경험 축적, 아시아 안보 위협

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북한이 러시아에 대규모 추가 병력을 투입하기로 결정했다는 폭로가 나와 국제사회의 긴장이 고조되고 있다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 주요 언론과의 인터뷰에서 북한의 추가 파병 규모가 최대 5만명에 달할 것이라고 밝혔다. 기존에 거론되던 수천명 수준을 훨씬 뛰어넘는 대규모 병력 배치 소식에 우크라이나 전쟁은 물론 한반도와 아시아 안보 구도 전체가 격랑 속으로 빠져드는 모양새다.젤렌스키 대통령에 따르면 초기에 수백명 수준으로 전선에 투입되기 시작했던 북한군 규모는 순식간에 수천명으로 불어났으며 최대 5만명 규모의 대대적인 배치가 확정된 상황이다.단순한 보병 파병에 그치지 않는다. 우크라이나 당국에 따르면 이미 북한의 미사일 운용 부대가 러시아 서부 보로네시주 등에 배치돼 러시아군과 공동 작전을 수행 중이다. ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23 단거리 탄도미사일을 비롯해 수십 발의 북한산 미사일과 발사대가 현장에 실전 배치된 것으로 확인됐다.일각에서는 북한이 전장에 대규모 병력과 무기를 제공하는 대가로 러시아로부터 첨단 군사 기술을 받게 될 가능성이 높다. 실전 경험이 없었던 북한군이 현대전 축적 데이터까지 확보하게 된다면 한반도 평화에 직접적인 위협으로 작용할 수밖에 없다.젤렌스키 대통령은 북한군의 실전 경험 축적이 유럽 전선을 넘어 아시아 태평양 지역 전체의 안보를 흔들 수 있다고 경고했다.그는 “러시아에서 현대전 기술을 습득한 북한군은 향후 아시아 다른 국가들에도 심각한 위협이 될 것”이라며 한국 정부를 향해 방공체계 지원과 드론 분야 등에서의 안보 협력 강화를 거듭 요청했다.하지만 우리 정부의 셈법은 복잡하다. 북·러의 밀착을 강력히 경계하면서도 한·러 관계 관리와 국내적 제약 등을 고려해야 하기 때문이다.우크라이나 전선에 대규모 북한군이 실제 배치될 경우 이는 단순한 양국 간의 전쟁을 넘어 동유럽과 동아시아의 안보가 결합하는 양상으로 발전하게 된다.러시아는 부족한 병력을 메우며 장기전에 박차를 가하고 북한은 실전 경험과 군사 기술을 확보하는 ‘위험한 거래’가 본격화됨에 따라 우리 정부와 국제사회의 대응 수위에도 중대한 변화가 불가피할 전망이다.문경근 기자