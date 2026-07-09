젤렌스키, 나토 정상회의서 가입 재차 호소

대규모 공격 가능한 드론 과시

“우크라, 나토 방어력 원천 될 것”

동맹국에 방공망 지원도 요청

세줄 요약 나토 정상회의서 우크라이나 가입 재차 촉구

드론 공격 성과 내세워 방어 역량 과시

방공 지원과 유럽 미사일 방어체계 요구

2026-07-09 14면

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튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 7일(현지시간) “나토 안의 우크라이나는 탁월한 방어 역량의 원천이 될 것”이라며 자국의 나토 가입을 다시 촉구했다.우크라이나는 이날 러시아 크림반도에 430대 이상의 드론을 날려 유조선을 불태우는 등 대규모 공격을 감행해 드론 기술을 과시했다.젤렌스키 대통령은 이날 나토 방산포럼 연설에서 “유럽에서 가장 선진적인 전장 대응 능력을 보유한 국가를 나토 밖에 두는 것이 옳지 않다”며 “우크라이나군이 실전을 통해 축적한 독보적 방어 역량이 나토의 집단방위 체제를 더 강력하게 만들 것”이라고 말했다.2014년 러시아의 크림반도 강제 병합 이후 드론 산업을 키워 온 우크라이나는 이날 200㎞ 이상 거리를 4시간 넘게 비행한 장거리 드론으로 러시아 유조선 8척을 타격했다고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 “매달 평균 3만명의 러시아 병력을 드론으로 격퇴하고, 매일 러시아 샤헤드 드론의 90% 이상을 요격한다”고 주장했다. 그는 우크라이나만이 세계에서 유일하게 매일 수백대 드론을 방어하는 능력을 갖췄다며 자국이 나토의 집단 안보에 통합된다면 모든 회원국이 더 강해질 것이라고 강조했다.젤렌스키 대통령은 최근 러시아가 수도 키이우에 대한 미사일·드론 공습을 강화하는 것과 관련해 “우리가 다른 모든 일은 스스로 할 수 있지만 방공 부문에 있어서는 파트너 국가들의 결의가 필요하다”며 지원을 요청했다. 그러면서 “이번 나토 정상회의의 주요 성과 중 하나가 (우크라이나의) 방공에 대한 더 강력한 의지와 더 많은 결정이 되기를 바란다”고 강조했다.젤렌스키 대통령은 “유럽은 러시아 탄도미사일에 대한 방어 체계를 구축해야 한다”며 미국 패트리엇 시스템도 훌륭하지만 유럽의 자체적인 미사일 생산시스템을 즉시 갖춰야 한다고도 지적했다.우크라이나의 나토 가입에 부정적인 도널드 트럼프 미국 대통령은 나토에서 러우 정상과 모두 대화했다며 “둘다 협상을 원하지만 너무 오래 걸려 유감이다. 곧 뭔가 나올 것”이라고 말했다.윤창수 전문기자