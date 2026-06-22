‘지방선거 참패’ 스타머 英총리 사임…후임엔 노동당 거물 앤디 버넘 유력

경기 둔화 등 책임… 2년 만에 퇴진

새 총리 늦어도 8월 말 취임 전망

이미지 확대 키어 스타머 영국 총리가 22일(현지시간) 런던 다우닝가 총리실 앞에서 열린 기자회견에서 사임 의사를 밝히고 있다.

런던 로이터 연합뉴스

세줄 요약 지방선거 참패 뒤 스타머 총리 사임 선언

당 대표직 내려놓고 새 대표 선출 전까지 총리 유지

후임 유력주자 앤디 버넘, 경선 채비 본격화

2026-06-23 14면

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영국 집권 노동당 지방선거 참패로 사퇴 압박을 받아온 키어 스타머 총리가 취임 2년 만에 총리직을 내려놓기로 했다. 로이터통신·BBC 등 외신에 따르면 스타머 총리는 22일(현지시간) 런던 다우닝가 총리실 앞에서 기자회견을 열고 “노동당 대표직에서 사임하고자 한다”며 “오늘 아침 (찰스 3세) 국왕과 통화해 내 결정을 전했다”고 밝혔다.새 총리는 이르면 다음 달 중순, 늦어도 오는 8월 말까지 취임할 것으로 전망된다. 집권 노동당이 하원 650석 중 403석을 차지하는 만큼 차기 노동당 대표가 차기 총리를 맡게 된다.스타머 총리는 “노동당 전국집행위원회에 7월 9일부터 여름 휴회 전까지 당 대표 지명 절차를 완료할 수 있도록 일정을 정해달라고 요청할 것”이라며 “(당 대표) 경선과 관련해 9월 의회 개회 전에 새 대표가 선출될 수 있도록 하겠다”고 설명했다. 이어 “새 대표가 선출될 때까지 총리직을 유지하며 질서 있는 권력 이양을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.스타머 총리는 2020년 노동당 대표로 취임한 뒤 2024년 7월 총선에서 압승을 이끌며 정권 교체를 이뤄냈다. 그러나 취임 직후부터 경기 둔화와 지지부진한 개혁 등으로 민심을 잃으며 지지율이 급락했다. 특히 성착취범 제프리 엡스타인과 친분이 있던 피터 맨덜슨을 주미 대사로 임명하며 리더십 위기를 자초했고, 지난달 지방선거 참패라는 결정타까지 맞으면서 당 안팎의 거센 사퇴 요구에 직면했다.여기에 스타머 총리의 유력한 대항마로 꼽혀온 노동당 거물 앤디 버넘 그레이터맨체스터 시장이 지난 18일 치러진 메이커필드 하원의원 보궐선거에서 압승을 거두면서 스타머 총리의 입지는 더욱 좁아졌다. 버넘은 이번 보궐선거 승리로 총리직의 최소 요건인 하원의원직을 확보, 본격적인 당 대표 경선 출마 채비에 들어갔다.조희선 기자