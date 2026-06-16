푸틴 풍자하고 망명한 러시아 작가, 결국 피살…용의자 중 1명 체포

세줄 요약 푸틴 풍자 작가, 폴란드에서 총격 피살

경찰, 처형식 암살 가능성 두고 수사

용의자 1명 체포, 공범 추가 추적

이미지 확대 블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 러시아의 권력자들을 비판해 온 반체제 작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 15일(현지시간) 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 여러 발의 총격을 받고 숨졌다. 페이스북 캡처

이미지 확대 블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 러시아의 권력자들을 비판해 온 반체제 작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 15일(현지시간) 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 여러 발의 총격을 받고 숨졌다. 페이스북 캡처

이미지 확대 블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 러시아의 권력자들을 비판해 온 반체제 작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 15일(현지시간) 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 여러 발의 총격을 받고 숨졌다. 엑스(X) 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 러시아의 권력자들을 비판해 온 반체제 작가가 폴란드에서 암살됐다.폴란드 매체 폴스키에라디오 등에 따르면 15일(현지시간) 오전 10시쯤 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 러시아 출신 풍자작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 여러 발의 총격을 받아 숨졌다.구급대가 즉시 출동해 응급 처치를 했으나 스크레페츠키는 현장에서 사망했다.보도에 따르면 용의자들은 가까운 거리에서 여러 발을 쐈고, 스크레페츠키가 쓰러진 뒤에도 총을 쐈다. 현지 매체들은 “마치 처형식 암살에 가깝다”는 폴란드 경찰 관계자의 말을 전했다.경찰 고위 관계자는 “피해자를 향해 여러 발의 총이 발사됐고, 그 중 두발이 치명상을 입혔다”고 밝혔다.시베리아 남부 알타이공화국 태생인 스크레페츠키는 푸틴 대통령과 러시아의 동맹국 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령, 람잔 카디로프 체첸공화국 수장, 2024년 감옥에서 숨진 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니 등의 풍자 초상화를 그렸다. 그는 2021년 폴란드로 망명했다.경찰은 피의자 검거를 위해 차량을 검문하는 등 대대적인 수색 작전을 벌였다. 경찰 관계자는 “이 지역의 거의 모든 경찰관이 이번 작전에 투입됐다”고 전했다.결국 용의자 1명이 비아와포들라스카 주재 벨라루스 영사관 인근에서 체포됐다는 보도가 사건 다음날 나왔다. 비아와포들라스카는 벨라루스와 국경에서 약 35㎞ 거리에 있는 도시다.현지 경찰은 용의자 검거와 관련해 공식 확인은 하지 않은 상태다. 전날 사건 직후 여러 명이 구금됐으나 모두 풀려난 것으로 전해졌다.다만 현지 경찰관들이 용의자를 제압해 체포하는 모습이 담긴 영상과 사진이 온라인을 통해 퍼졌다.현지 매체는 당국이 공범이 최소 1명 더 있다고 보고 추적 중이라고 보도했다.스크레페츠키는 숨지기 사흘 전 독일 베를린에 있는 러시아 대사관 주변에서 자기 작품을 들고 행진했다. 그는 러시아 국기를 쓰레기통에 처넣는 퍼포먼스도 했다. 그가 들고 나온 작품은 푸틴과 소련 독재자 이오시프 스탈린(1879∼1953)을 예수와 성모 마리아의 관계에 빗댄 성화 양식 초상화였다.신진호 기자