[포토] ‘G7 정상회의 풍자 시위 구경’ 어린이들

1 / 3 이미지 확대 G7 정상회의 풍자 시위 구경하는 어린이들 주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 어린이들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다. 2026.06.15.AP 뉴시스

이미지 확대 수영복 차림으로 G7 정상회의 풍자 시위 구경하는 사람들 주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 수영복 차림 사람들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다. 2026.06.15. AP 뉴시스

이미지 확대 G7 정상회의 앞두고 풍자 시위하는 옥스팜 회원들주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 AP 뉴시스

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주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 어린이들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다.온라인뉴스부