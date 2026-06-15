국제 유럽 [포토] ‘G7 정상회의 풍자 시위 구경’ 어린이들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/europe/2026/06/15/20260615800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-15 10:18 입력 2026-06-15 10:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 G7 정상회의 풍자 시위 구경하는 어린이들주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 어린이들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다. 2026.06.15.AP 뉴시스 이미지 확대 수영복 차림으로 G7 정상회의 풍자 시위 구경하는 사람들주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 수영복 차림 사람들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다. 2026.06.15. AP 뉴시스 이미지 확대 G7 정상회의 앞두고 풍자 시위하는 옥스팜 회원들주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 AP 뉴시스 주요 7개국(G7) 정상회의 개막을 하루 앞둔 14일(현지 시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 어린이들이 G7 정상의 모습을 풍자한 대형 탈을 쓴 채 시위하는 국제구호개발기구 옥스팜(Oxfam) 활동가들을 구경하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! G7 정상회의가 개최되는 도시는 어디인가? 에비앙레뱅 파리