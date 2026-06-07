러시아, 우크라이나 10대 소녀 포섭해 군인 독살

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세줄 요약 17세 여성, 러시아 포섭 뒤 군인 독살 혐의 체포

텔레그램 접촉 후 메타돈 수령, 범행 정황 확인

우크라이나, 미성년자 협력 사례 증가에 경계 강화

이미지 확대 우크라이나 수사당국이 러시아에 포섭돼 군인을 독살한 혐의로 17세 여성을 체포해 수사 중이라고 밝혔다. 사진은 독살 피의자와 숨진 군인. 우크라이나 경찰 제공

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우크라이나 수사당국이 러시아에 포섭돼 군인을 독살한 혐의로 17세 여성을 체포해 수사 중이라고 밝혔다.5일(현지시간) 현지 매체 리가넷 등에 따르면 우크라이나 경찰은 해당 여성이 지난 3일 지토미르주에 있는 아파트에서 27세 군인과 술을 마시고 아파트를 떠난 사실을 확인했다. 군인은 이튿날 숨진 채 발견됐고 예비 감정 결과 사인은 약물 중독으로 나타났다.용의자는 지난달 말 러시아 정보요원으로 추정되는 인물과 텔레그램으로 연락한 뒤 마약성 진통제 메타돈을 소포로 받은 것으로 파악됐다.메타돈은 헤로인 중독 치료제로 개발된 합성 마약이지만 과다 복용하거나 펜타닐과 헤로인 등 다른 오피오이드 계열 약물과 함께 쓰면 사망할 수 있다. 살인 혐의를 받는 용의자는 전에도 마약 관련 범죄와 공공안전 범죄로 수사받은 적이 있다.지난 4월에는 헝가리 국경 근처 우크라이나 우즈호로드에서 26세 여성이 러시아 측 사주를 받고 군인을 독살한 혐의로 붙잡힌 바 있다. 당시 피의자는 군인이 술을 너무 많이 마셔 숨졌다고 주장했다.그러나 수사당국은 그가 군인 휴대전화에서 정보를 빼내는 대가로 러시아 정보기관에서 3000달러(약 468만원)를 받기로 약속하고 증거도 인멸한 것으로 판단했다.우크라이나 보안국에 따르면 지난해 러시아에 협력했다가 붙잡힌 피의자의 21％가 미성년자였고 가장 어린 피의자는 11세였다.문경근 기자