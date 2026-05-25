러, 극초음속 미사일로 우크라 폭격… 젤렌스키 “제정신 아냐”

핵 탑재 가능 ‘오레시니크’ 발사

주거지역 덮쳐 민간 사상자 속출

이미지 확대 키이우 찌른 ‘푸틴의 창’ 적십자 자원봉사자들이 24일(현지시간) 우크라이나 키이우 대피소에서 러시아의 미사일 폭격으로 부상당한 여성을 돕고 있다.

키이우 AP 연합뉴스

세줄 요약 오레시니크 투입, 키이우 대규모 폭격

젤렌스키, 러시아 공습 강력 규탄

양국 보복 공방 속 종전 논의 정체

2026-05-26 16면

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핵탄두 탑재가 가능한 러시아의 극초음속 미사일 ‘오레시니크’가 우크라이나 수도 키이우를 맹폭하며 러시아와 우크라이나 간 무력 충돌이 격화하고 있다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 24일(현지시간) “러시아가 밤새 미사일 90발, 드론 600개를 발사했다”고 밝혔다. 방공망을 빠져나간 미사일이 주거지역을 덮치며 민간인 사상자가 속출했다.‘개암나무’라는 뜻을 가진 오레시니크는 최대 36개 핵탄두 탑재가 가능하며, 최장 5000㎞ 사거리의 목표물을 타격할 수 있다. 러시아는 2024년 11월과 올해 1월에 각각 오레시니크를 사용한 바 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오레시니크 미사일을 대량 사용하면 핵무기에 필적하는 결과를 가져온다고 성능을 과시한 바 있다. 젤렌스키 대통령은 이번 공습에 오레시니크가 사용된 것을 비판하며 “그들(러시아)은 제정신이 아니다”라고 분노했다.키이우를 겨냥한 이번 공습은 앞서 푸틴 대통령이 우크라이나의 대학교 기숙사 공격에 대한 보복을 지시한 지 이틀 만에 이뤄졌다. 푸틴 대통령은 지난 22일 루한스크 스타로빌스크 대학교 기숙사가 우크라이나의 드론 공격을 받아 학생 18명이 숨진 것을 두고 “테러”라고 주장했다.이달 들어 양국은 상대의 수도를 겨냥한 보복 공격을 이어가며 공방을 벌이고 있지만, 미국이 이란전쟁 협상에 매달리면서 종전 논의도 진척이 없는 상태다.윤창수 전문기자