“英 국왕 서거”… 오보인데 묵념 방송까지 나갔다

세줄 요약
- 컴퓨터 오류로 국왕 서거 오보 송출
- 국왕 서거 절차 작동, 묵념 방송까지
- 방송사 공식 사과, 정규 방송 복구
영국의 한 라디오 방송사가 컴퓨터 시스템 오류로 찰스 3세(78) 국왕이 서거했다는 오보를 내보냈다.
20일(현지시간) AFP 통신과 일간 가디언 등 외신에 따르면 영국 동부 에식스에 있는 방송사 ‘라디오 캐롤라인’은 이날 소셜미디어(SNS)를 통해 “우리가 초래한 모든 혼란과 고통에 대해 사과한다”고 밝혔다.
오보는 전날 오후 이 방송사 스튜디오의 컴퓨터 오류로 발생했다. 영국 방송사들이 만일의 상황에 대비해 준비하고 있는 ‘국왕 서거 절차’가 컴퓨터 오류로 작동했다.
이 방송사의 피터 무어 매니저는 “이 절차가 작동하면서 국왕 폐하가 서거했다는 잘못된 발표가 나갔고, 규정에 따라 즉시 정규 방송이 중단되고 추모를 위한 묵념 방송이 송출됐다”고 했다. 그는 “직원이 문제를 인지한 뒤 정규 프로그램을 복구하고 방송을 통해 공식 사과 방송을 내보냈다”고 했다.
오보가 발생한 당시 찰스 3세와 카밀라 왕비는 북아일랜드를 방문해 현지 민속 음악단 공연 행사에 참석하고 있었다.
문경근 기자
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