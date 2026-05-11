푸틴 “이란 농축 우라늄, 러시아로 반입해 보관할 준비”

미국·이란 종전 협상에 재차 개입

2015년 핵 합의와 유사 방식 거론

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

타스 연합뉴스

2026-05-11 12면

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 9일(현지시간) 미국·이란 종전 협상의 최대 쟁점인 농축 우라늄 반출에 대해 “러시아에 보관할 준비가 됐다”고 말했다고 DPA 통신이 보도했다.푸틴 대통령은 이날 제2차 세계대전 승리를 기념하는 전승절 퍼레이드 이후 기자회견에서 종전을 위한 합의의 하나로 필요하다면 이란 농축우라늄을 러시아로 반출할 수 있다고 설명했다.그는 오바마 행정부 시절인 2015년 핵 합의를 언급하며 “그때의 경험을 반복할 준비가 돼 있다”고 했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 말 이란 농축 우라늄과 관련해 푸틴 대통령으로부터 지원 제안을 받았지만 우크라이나 종전에 집중하라며 거절했다고 밝힌 바 있다.당시 러시아의 제안이 어떤 내용이었는지 구체적으로 확인되지 않았지만, 미국 언론들은 2015년 핵 합의에 이란 우라늄을 러시아로 반출하는 내용이 있었던 점을 들어 유사한 방식이 논의됐을 수 있다고 분석한 바 있다.푸틴 대통령은 “갈등이 가능한 빨리 해결되기를 원한다”며 러시아가 미국, 이란과 지속적으로 접촉해 중동 전쟁에서 역할을 하겠다는 의지를 재차 내비쳤다.조희선 기자