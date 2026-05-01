영국 올해부터 사망이 출생 앞지른다

순이민자 급감·출산율 하락 영향

독일은 2차대전 이래 최악 저출산

세줄 요약 영국, 올해부터 사망자 수가 출생아 수 앞설 전망

순이민 감소·출산율 하락으로 인구 증가세 둔화

2054년 7250만명 정점 뒤 감소 전환 예상

2026-05-01 12면

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유럽 국가들이 저출산 문제로 고심이 큰 가운데 영국이 올해부터 매년 사망자 수가 출생아 수를 앞지를 것으로 예상됐다고 가디언이 28일(현지시간) 보도했다.가디언은 영국통계청(ONS) 자료를 근거로 향후 수십년간 인구 증가율이 기존 예상보다 둔화할 것으로 전망된다고 전했다. 2024년 중반∼2034년 중반 10년간 총 640만명이 태어나고 685만명이 사망해 사망자와 출생아 수 차이가 45만명에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 인구 증가율은 2030~2040년대 더욱 둔화하고, 인구는 2054년 7250만명으로 정점을 찍은 후 감소세로 전환될 전망이다. 기존 예측에서는 2096년까지 인구가 증가할 것으로 예상했지만, 그보다 훨씬 더 앞당겨진 것이다.제임스 로바즈 ONS 가구·인구 예측 책임자는 “최근 순이민자가 급격히 감소했고, 출산율이 하락한 것이 이유”라고 설명했다.이에 따른 사회적 부담은 가중될 것으로 우려된다. 연금 컨설팅사 LCP의 스튜어트 맥도널드 인구책임자는 “인구 고령화로 사람들이 현실적으로 얼마나 더 오래 일할 수 있을지, 언제까지 일할 걸로 기대하는 게 공평한지 등 어려운 논쟁이 더 심해질 것”이라고 말했다.유럽에서 저출산·고령화 문제는 영국만의 문제가 아니다. 지난해 독일 출생아 수는 2차 대전 이후 최저치로 떨어졌다. dpa통신에 따르면 지난해 독일에서는 65만 4300명이 출생하는데 그쳤다. 이는 전년에 비해 3.4% 감소한 수치로 2차대전 이래 가장 적은 수치다.김주환 기자