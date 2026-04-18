“5억 7000만원 당첨” 환호했는데 ‘시스템 오류’ 사라진 돈…70대男 ‘심장마비’

모바일 카지노서 거액 당첨된 英 남성

하루 뒤 계좌서 당첨금 사라져…“시스템 오류”

이미지 확대 온라인 카지노 업체인 윌리엄 힐의 오프라인 매장. 윌리엄 힐

이미지 확대 영국 파운드 지폐와 동전. 123rf

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영국에서 5억원이 넘는 카지노 잭팟에 당첨됐던 70대 남성이 시스템 오류로 돈이 회수되자 큰 충격을 받아 심장마비로 쓰러졌다.영국 미러와 BBC 등에 따르면 잉글랜드 랭커셔주 번리 출신의 존 라이딩(76)은 지난달 온라인 카지노 게임 ‘잭팟 드롭(Jackpot Drop)’을 하던 중 28만 5000파운드(약 5억 7000만원)에 당첨됐다는 알림을 받았다.라이딩은 곧바로 가족들에게 소식을 알렸고, 지역 베팅숍 직원에게도 당첨 사실을 확인받았다.그는 “너무 기뻤다. 믿기지 않았고 꿈만 같았다. 이런 일이 내게 일어날 줄은 생각도 못 했다”며 당시 기쁨을 전했다.이어 “그렇게 행복한 적은 처음이었다. 자녀들에게 ‘인생을 바꿀 소식이 있다’고 알리고 싶었다”며 “내가 가장 좋아하는 곳인 세인트아이브스로 휴가를 떠나고, 손녀에게 차도 사줄 생각이었다. 아들, 딸, 손주들 가까이 이사해 가족의 경제적 걱정을 덜어줄 생각에 들떠 있었다”고 회상했다.하지만 기쁨은 오래가지 않았다. 당첨 확인 약 24시간 후 라이딩의 계정은 갑자기 잠겼고, 계좌에 들어와 있던 당첨금도 사라졌다. 영국 베팅업체 윌리엄 힐 측은 “시스템 오류로 잘못 지급된 금액”이라며 돈을 회수한 이유를 설명했다.라이딩은 며칠 동안 고객센터에 연락을 시도했지만 연결되지 않았고, 극심한 스트레스와 충격에 시달렸다.결국 그는 잭팟에 당첨된 날로부터 10일 후 극심한 통증으로 쓰러져 병원에 이송됐다. 진단은 심장마비였다. 이후 약 일주일 동안의 입원 치료를 받았다.가족들은 심장마비의 원인이 카지노 당첨금에 관한 스트레스라고 주장하고 있다.라이딩의 아들인 애덤 라이딩은 “아버지는 한순간 28만 5000파운드를 땄다고 믿었다. 모든 걱정이 끝난 줄 알았는데, 제대로 된 설명도 없이 모든 걸 잃게 됐으니 감당하기 어려운 충격이었을 것”이라고 말했다.그러면서 “단순히 돈 문제가 아니라 처리 방식의 문제다. 부당한 처사로 인한 스트레스가 아버지의 건강에 심각한 영향을 미쳤다”고 주장했다.딸 클레어 역시 “아버지는 어쩔 줄 몰라 했다. 계정에 접속하려 했지만, 비밀번호를 바꾸라는 메시지만 떴다. 아버지는 ‘이 스트레스를 감당할 수가 없다’고 말했다. 그 스트레스가 심장마비 원인이라고 생각한다”고 토로했다.라이딩은 미러 인터뷰에서 “천국에 갔다가 지옥으로 떨어진 기분이었다. 망치로 머리를 얻어맞은 것처럼 큰 충격이었다”면서 “그 일은 나를 완전히 무너뜨렸다”고 밝혔다.이번 논란은 특정 이용자 한 명의 사례에 그치지 않았다. 문제의 게임에서는 같은 시기 수만 건의 잘못된 잭팟 당첨 표시가 발생한 것으로 알려졌다.이들 중 일부는 당첨금을 인출하기도 했는데, 업체 측은 시스템 오류로 잘못 지급된 금액을 72시간 이내에 반환해달라고 요청한 것으로 알려졌다. 고객들은 윌리엄 힐을 상대로 집단 소송을 검토 중이다.윌리엄 힐 측은 “정기 점검 과정에서 일부 게임에 잘못된 당첨 금액이 표시됐고 출금 처리에도 오류가 있었던 사실을 확인했다”며 “문제를 해결하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.이보희 기자