“갑판 위에서 러닝” 운동앱 기록에 항공모함 작전 위치 실시간 노출

이미지 확대 프랑스 항공모함 샤를 드골호. 미국 해군 제공

이미지 확대 프랑스가 발트해에서 동지중해로 급파한 핵추진 항공모함 샤를 드골호의 지난 13일 오전 10시 35분 무렵의 위치가 승선한 해군 장교의 운동 앱 ‘스트라바’에 공개된 운동 기록 때문에 외부에 노출됐다. 르몽드 캡처

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프랑스의 한 장교가 갑판 위에서 운동 기록 애플리케이션을 사용하는 바람에 항공모함의 실시간 위치가 언론에 공개되는 해프닝이 벌어졌다.19일(현지시간) 프랑스 일간 르몽드에 따르면 프랑스가 발트해에서 동지중해로 급파한 핵추진 항공모함 샤를 드골호의 지난 13일 오전 10시 35분 무렵의 위치가 민간에 노출됐다.당시 샤를 드골호는 중동 전쟁의 영향권 아래에 들어간 중동의 프랑스 동맹국들을 보호하기 위해 호위함들과 함께 배치된 상태였다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 샤를 드골호를 동지중해에 배치한다고 공개적으로 밝힌 이후 시점이기는 했으나 항공모함과 그 호위함대의 정확한 위치가 사실상 실시간으로 공개된 셈이었다.르몽드가 항공모함의 위치를 파악할 수 있었던 것은 아르튀르(가명)라는 해군 장교가 사용한 운동 앱 때문이었다.아르튀르는 그 시각 함선 갑판 위를 여러 바퀴 돌며 조깅을 하고 있었다. 그는 약 35분 동안 7㎞ 넘는 거리를 달렸다.아르튀르의 이 운동 기록은 스마트워치를 통해 ‘스트라바’라는 운동 앱에 저장됐다.스트라바는 러닝, 사이클, 하이킹 등 운동 경로 위치를 GPS로 기록한다. 또 스트라바에서 아르튀르를 팔로우한 이용자는 누구나 그의 위치와 운동 기록을 확인할 수 있다.아르튀르가 조깅을 끝낸 지 1시간여 후에 촬영된 위성 사진을 보면 실제로 길이 262m의 샤를 드골호의 형태를 확인할 수 있었다.르몽드는 샤를 드골호가 동지중해에 배치된 사실이 공개된 사실이라 하더라도 그 정확한 위치가 실시간으로 공개된 것은 중동 전쟁 국면에서 부주의한 행동이었다고 지적했다.르몽드의 연락을 받은 프랑스군 합동참모본부는 스트라바를 통한 위치 공유가 “현행 지침에 부합하지 않는다”면서 “지휘부에서 적절한 조처를 할 것”이라고 해명했다.프랑스군 합참은 “해군 장병들에게 이에 대해 정기적으로 주의를 환기하고 있다”면서 장병의 디지털 보안이 배치 전 필수 요건에 포함된다고 강조했다.르몽드는 2024년에도 스트라바를 사용하는 경호원들 때문에 일부 국가 원수의 이동 경로를 미리 파악할 수 있었다고 지적했다.신진호 기자