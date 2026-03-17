이혼 앞두고 남편 비트코인 ‘3500억원’ 빼간 아내…‘비번’ 알아낸 방법 “소름”

英서 남편 수천억원대 암호화폐 절도한 여성

집 내부에 CCTV 설치해 비밀번호 알아내

이미지 확대 비트코인 모형이 놓인 바닥에 코인 시세 그래프가 비치는 모습. 연합뉴스

이미지 확대 휴대전화 자료사진. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국에서 이혼 절차를 밟던 한 여성이 남편의 암호화폐 비밀번호를 몰래 촬영해 3500억원 상당의 비트코인을 가로챈 혐의로 소송을 당했다.16일(현지시간) 영국 데일리메일 등 현지 언론에 따르면 사업가 핑 파이 위엔(44)은 아내 펀 융 리가 집안에 비밀 CCTV를 설치해 자신이 숨겨둔 보안 비밀번호를 알아냈다고 주장하며 고등법원에 소송을 제기했다.이번 사건의 핵심이 된 비트코인은 총 2323개로, 현재 가치로 최대 1억 8000만 파운드(약 3560억원)에 달한다.해당 비트코인은 인터넷에 연결되지 않은 ‘콜드 월렛’에 보관돼 있었으며, 6자리 핀(PIN) 번호로 보호되고 있었다.하지만 24개의 단어로 구성된 마스터 비밀번호인 ‘시드 구문(seed phrase)’만 알면 다른 기기에서 지갑을 복구할 수 있다는 점을 아내가 악용한 것으로 보인다고 위엔 측은 주장했다.위엔은 2023년 7월 큰딸로부터 아내의 절도 시도를 전해 들은 후, 집안에 녹음 장치를 설치해 증거를 수집했다.녹음 파일에는 아내가 “비트코인이 내게로 옮겨졌는데, 내가 가져간 게 들킬까”라고 묻거나, 거액의 자산을 옮긴 것에 대해 자금 세탁 혐의로 경찰에 신고될 가능성을 우려하는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌다.위엔은 아내가 자신의 언니의 도움을 받아 비트코인을 71개의 다른 블록체인 계좌로 분산 이체했다고 주장하고 있다.이 과정에서 위엔은 아내와 대치하다 폭행 혐의로 체포돼 유죄를 선고받기도 했다. 이후 아내를 절도 혐의로 신고해 아내 역시 그해 12월 체포됐다.경찰 수색 결과 집안에서는 10개의 콜드 월렛과 5개의 복구 시드 등이 발견됐다.아내 측은 암호화폐 이체와 관련한 정보에 대해 “아는 바가 없다”며 혐의를 부인하고 있다.그러나 사건을 맡은 코터 판사는 “위엔씨가 승소할 확률이 매우 높다”며 “제출된 녹취록은 증거로서 결정적이며, 수색 과정에서 비트코인을 빼돌리는 데 필요한 장비들이 발견됐다”고 지적했다.이어 “아내가 자신의 입장을 설명할 기회가 많았음에도 이를 거부하고 있다”며 비트코인의 가격 변동성을 고려해 조속한 재판이 필요하다고 덧붙였다.현재 위엔은 비트코인 반환과 함께 아내 및 처제의 암호화폐에 대한 동결 명령을 청구한 상태다.이보희 기자