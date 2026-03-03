[포토] 파리 패션 위크 ‘파격 시스루 패션’

1 / 5 이미지 확대 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼가 열려 모델이 컬렉션을 선보이고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼가 열려 모델이 컬렉션을 선보이고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼가 열려 모델이 컬렉션을 선보이고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼에서 프랑스 패션 디자이너 빅토르 웨인산토가 모델들과 함께 관객들에게 인사하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼가 열려 모델이 컬렉션을 선보이고 있다.

AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 여성 패션위크 기간 중 웨인산토 2026-2027 가을/겨울 여성 기성복 패션쇼가 열려 모델이 컬렉션을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스