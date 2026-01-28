국제 유럽 [포토] 곡예와 패션쇼의 만남 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/europe/2026/01/28/20260128800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-28 17:43 입력 2026-01-28 17:43 1/ 12 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크의 스테판 롤랑 여성 오뜨 꾸뛰르 봄/여름 패션쇼에서 곡예사가 공연을 하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크의 스테판 롤랑 여성 오뜨 꾸뛰르 봄/여름 패션쇼에서 곡예사가 공연을 하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크의 스테판 롤랑 여성 오뜨 꾸뛰르 봄/여름 패션쇼에서 곡예사가 공연을 하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크의 스테판 롤랑 여성 오뜨 꾸뛰르 봄/여름 패션쇼에서 곡예사가 공연을 하고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 디자이너 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르 2026 봄/여름 패션쇼에서 모델이 작품을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크의 스테판 롤랑 여성 오뜨 꾸뛰르 봄/여름 패션쇼에서 곡예사가 공연을 하고 있다. 로이터 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 패션쇼가 열린 도시는 어디인가요? 파리 밀라노