‘감자튀김’으로 뒤덮인 해변…英 유명 관광지 ‘날벼락’

이미지 확대 영국 이스트서식스주 인근 해변으로 밀려온 감자튀김. CNN 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국에서 화물선의 컨테이너가 바다에 빠지면서 대표적 휴양지 해변이 감자튀김 등으로 뒤덮였다.최근 BBC·CNN 등에 따르면 지난주 영국에 들이닥친 폭풍으로 두 척의 화물선에서 컨테이너 수십 개가 유실되면서 식품 컨테이너가 바다로 추락하는 사고가 발생했다.일부 컨테이너는 인양됐지만 인양되지 못한 컨테이너는 파도에 떠밀려 영국 남부 이스트서식스주 비치헤드 등 여러 해변에 음식을 흩뿌리기 시작했다.해당 지역의 한 주민은 CNN에 “지난 14일부터 해안가에서 양파가 발견돼 일부 주민들이 양파를 수거하고 있었는데, 이후 해변을 따라 감자튀김과 감자튀김 봉지가 뒤덮인 광경을 보게 됐다”고 말했다.그는 “멀리서 보면 해변은 마치 카리브해의 모래사장 같았다”며 “어떤 곳에서는 감자튀김이 76㎝ 높이로 쌓여 있었다”고 설명했다.해변이 감자튀김과 플라스틱 쓰레기로 뒤덮이자 지역 주민들이 직접 청소에 나섰다.인근 주민들은 소셜미디어(SNS)를 통해 자원봉사자를 모집하며 대대적인 정화 활동을 벌이기 시작했다.한편 국제환경단체 ‘오션 컨서번시’에 따르면 매년 약 1100만t의 플라스틱 쓰레기가 해양으로 유입되는 것으로 추정된다.국제해사기구(IMO)도 최근 15년간 매년 평균 1500개 이상의 컨테이너가 바다로 떨어지고 있다고 전했다.문경근 기자