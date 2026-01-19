스페인 고속열차 충돌… 최소 21명 참변

부상자 100여명… 희생 늘어날 듯

“작년 보수 구간서 탈선, 너무 이상”

이미지 확대 18일(현지시간) 스페인 남부 코르도바주에서 발생한 고속열차 충돌사고 현장에서 구조대원들이 사고를 수습하고 있다.

스페인에서 18일(현지시간) 고속열차 두 대가 정면충돌해 최소 21명이 숨지는 대형 사고가 발생했다.스페인 철도공사(ADIF)는 이날 남부 말라가에서 마드리드로 향하던 고속열차가 출발한 지 약 10분만인 오후 6시 40분쯤 코르도바주 아다무스 마을 인근에서 탈선해 다른 선로를 침범하면서 시속 200㎞ 속도로 마주 오던 맞은편 열차와 충돌했다고 발표했다.오스카르 푸엔테 교통부 장관은 사고로 21명이 사망했으며, 희생자가 더 늘어날 수 있다고 발표했다. 사고 후 병원에 75명이 입원했으며 이 가운데 15명이 위중한 상태인 것으로 알려졌다. 외신들은 100명이 넘는 사람이 부상을 당했다고 전했다.사고로 일부 객차는 수미터 밖으로 떨어져 완전히 뒤집혔다. 구조대원들은 열차의 뒤틀린 잔해 안에서 승객들을 구조하는 데 큰 어려움을 겪기도 했다.스페인 현지 언론은 두 열차에 총 400명이 탑승한 것으로 추정된다고 보도했다. 먼저 탈선한 열차는 민영 철도사 ‘이리오’ 소속 열차로, 사고 당시 열차에 약 300명의 승객이 타고 있었다. 맞은편에서 다가오던 열차는 국영 철도사 ‘렌페’가 운영하는 열차로 약 100명이 타고 있었다.당국은 사고 경위를 파악하는데 최소 한 달이 걸릴 것이라고 예상했다. 푸엔테 교통장관은 “열차가 지난해 5월 보수 공사를 마친 직선 구간에서 탈선했고, 탈선한 열차도 운행을 시작한 지 4년도 되지 않은 신형이다. 이번 사건은 정말 이상하다”고 전했다.사고 직후 마드리드와 안달루시아를 오가는 모든 철도 운행은 중단됐다.최영권 기자