젤렌스키 “트럼프, 마두로처럼 ‘푸틴의 충견’ 체첸 수장 끌어내려야”

이미지 확대 20일(현지시간) 체첸공화국을 방문한 블라미디르 푸틴 러시아 대통령이 람잔 카디로프 체첸공화국 수장과 체첸 동부 구데르메스에 있는 특수훈련대학교를 방문하고 있다. 2024.8.20 TASS 연합뉴스

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 러시아에 충실한 체첸 공화국 지도부를 축출하자고 제안했다.로이터, AFP 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 7일(현지시간) 취재진과 왓츠앱 인터뷰에서 우크라이나 종전 협상을 설명하면서 이 같은 구상을 언급했다.젤렌스키 대통령은 람잔 카디로프 체첸 공화국 수장을 지목하며 “‘모종의 작전’을 수행해 러시아를 압박해야 한다”고 강조했다.이는 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 권좌에서 제거한 것과 같은 작전을 체첸에 단행하라는 얘기다.젤렌스키 대통령은 카디로프를 축출하면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 종전 협상에 임하는 태도를 재고할 것이라고 주장했다.현재 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 중재하는 우크라이나 종전 협상을 지연시키고 있다는 의심을 받고 있다.젤렌스키 대통령은 “미국은 러시아를 압박해야 한다”며 “그들은 도구를 갖고 있고 방법도 알고 있다”고 밝혔다.그는 “마두로 사례를 보면 전 세계가 신속한 작전의 결과를 볼 수 있었다”고 했다.카디로프는 ‘푸틴의 충견’으로 불릴 정도로 푸틴 대통령에게 충성심을 드러내는 인물이다.그는 러시아의 우크라이나 침공전에 자체 병력을 보내는 방식으로 개입했으며 우크라이나에 핵무기를 써야 한다는 강경론을 주장하기도 했다.카디로프는 독립을 추진하다가 러시아에 초토화된 뒤 자치 공화국으로 편입된 체첸을 20년 넘게 철권으로 통치하고 있다.젤렌스키 대통령의 이날 발언과 관련, 카디로프는 반발했다.카디로프는 텔레그램에 올린 글에서 “비겁하다”며 “젤렌스키는 다른 사람이 싫은 사람을 징벌하는 것을 안전한 거리에 물러서서 지켜보는 것을 불편하게 여기지 않겠다는 걸 암시했다”고 비난했다.그는 “굴욕을 자초하지 말고 체면 좀 차리라”며 “사내 기질이 조금이라도 있다면 그 말과 요구가 얼마나 굴욕적으로 들릴지 이해할 것”이라고 했다.한편, 젤렌스키 대통령은 우크라이나 종전안과 관련해 추가 협의를 위해 트럼프 대통령과의 회담을 다시 추진하고 있다고 밝혔다.현재 우크라이나와 러시아는 우크라이나의 요새가 빼곡한 동부 도네츠크주의 소유권을 두고 대치를 이어가고 있다.러시아는 도네츠크 전체를 포기하라고 요구하지만, 우크라이나는 현재 전선을 동결하고 비무장지대를 만들자고 맞서고 있다.문경근 기자