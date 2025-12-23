“러시아, 내년 금융 위기 가능성”… 우크라는 국가 부도 벗어났다

러우 전쟁 4년… 상반된 경제 전망

2025-12-24 10면

4년간 이어진 러시아와 우크라이나의 전쟁 종식을 위한 협상이 이어지고 있는 가운데 양측의 상반된 경제 전망이 나왔다.22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 러시아 석유 부문에 대한 신규 제재로 자금난이 심화해 내년 금융 위기로 이어질 가능성이 높다고 내다봤다.WP에 따르면 이달 러시아의 원유·가스 부문 수익은 전년 대비 49% 수준으로 급감했다. 반면 국방 부문 예산은 올해 1~3분기 누적 기준 사상 최고치인 1490억 달러(약 221조원)를 기록하며 적자 폭을 키웠다.WP는 미국이 러시아에 새로 부과한 경제 제재의 여파로 러시아 경제의 핵심인 에너지 수입이 직격타를 맞았다고 분석했다. 미 재무부는 지난 10월 러시아의 대형 석유 기업인 로스네프트·루코일과 이들의 34개 자회사를 제재 명단에 올렸다.기업의 악성 채무도 경제 위기 요인으로 꼽힌다. 러시아 중앙은행에 따르면 기업 대출 부문에서 러시아의 문제성 채무 비중은 5%에 불과하지만, 이는 군수 산업에 대한 대출은 포함하지 않은 수치라고 WP는 전했다. 러시아 국방 부문 대출은 전체 기업 대출의 4분의 1에 육박하며, 총액은 2020억 달러(약 299조원)에 달한다.한편 우크라이나는 채무 재조정과 유럽의 지원을 통해 국가 부도 상태에서 벗어났다.국제 신용평가사 피치는 이날 우크라이나의 장기 외화 발행자 신용등급(IDR)을 RD(제한적 디폴트)에서 CCC(디폴트 가능성 실질적 존재)로 올렸다고 밝혔다. 피치의 신용등급 체계에서 RD는 ‘부도’이지만 세 단계 높은 CCC는 ‘투자 부적격이나 투기’에 해당한다.이러한 조정은 우크라이나가 대다수의 해외 민간 채권단과의 채무 관계를 정상화한 점을 반영한 조치다.우크라이나는 지난해 200억 달러(약 30조원) 규모의 민간 채권단과 국채 재조정에 합의했으나 국내총생산(GDP) 증가율에 따라 상환액이 달라지는 특수 채무인 GDP 워런트에 대해서는 합의하지 못했다. 그러다 우크라이나는 지난주 26억 달러(약 4조원) 규모의 GDP 워런트 재조정에 합의했다. 채권단이 채권과 현금을 맞교환하는 안을 수용하면서 우크라이나가 디폴트에서 벗어나는 전환점이 마련됐다.또한 유럽연합(EU) 정상들은 지난 19일 우크라이나에 내년부터 2년간 총 900억 유로(약 157조원) 규모의 무이자 대출을 제공하기로 합의했다. 이 자금은 군사·재정 수요를 충당해 단기 채무 상환 여력에 대한 부담을 낮출 것으로 보인다.조희선 기자