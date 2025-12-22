[포토] 시원한 새해 맞이

1 / 2 이미지 확대 러시아 젤렌지크에서 사람들이 20일(현지시간) 새해 전야를 테마로 한 달리기와 수영 행사에 참여하고 있다. 타스 연합뉴스

러시아 젤렌지크에서 사람들이 20일(현지시간) 새해 전야를 테마로 한 달리기와 수영 행사에 참여하고 있다.온라인뉴스부