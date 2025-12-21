속옷만 입고 누웠다가 지인들이 집단성폭행… 가해자들 집유에 독일 ‘발칵’

이미지 확대 음주·숙취 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

스페인의 유명 휴양지 마요르카섬으로 지인들과 함께 여행을 떠났던 40대 독일 남성이 집단성폭행을 당했으나 가해자 누구도 실형을 받지 않는 결과가 나와 독일 전역에 분노를 불러일으켰다고 지난 17일(현지시간) 빌트가 지역 매체 도르스테너차이퉁을 인용해 전했다.보도에 따르면 독일 북서부 노르트라인베스트팔렌주(州) 에센 지방법원은 최근 35세, 37세, 50세 등 피고인 3명의 강간 혐의를 유죄로 판단하고 집행유예를 선고했다. 관련자인 18세 소년은 범행 가담 사실이 입증되지 않아 무죄 판결을 받았다.사건이 발생한 건 지난해 8월이었다. 피해자인 41세 A씨는 지인 4명과 함께 파티를 즐기기 위해 마요르카섬으로 여행을 떠났다.사건 당일 밤 과음을 한 A씨는 자신의 1인실 방에 들어가 속옷만 입은 채 침대에 누웠다. 그런데 지인 3명이 여분의 카드키로 방에 들어와 물병을 사용해 A씨를 성폭행했다.이 사건 판사는 “이것은 단순한 장난이 아니었다. 끔찍한 남성 우월주의 행위였다”고 지적했다.피고인들은 재판 과정에서 자신들의 범죄 행위를 모두 인정했으나, 누구도 실형에 처해지지는 않았다. 피고인 3명이 A씨에게 1만 2500유로(약 2170만원)의 합의금을 지급하기로 하면서 화해했고, 이 중 절반가량은 이미 지급됐다는 것이 결정적인 이유인 것으로 전해졌다.이정수 기자