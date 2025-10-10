마두로 독재에 저항한 ‘철의 여인’ 마차도, 노벨평화상 영예

베네수엘라 야권 지도자…20여년간 투쟁

노벨위원회 “민주주의로의 전환 노력”

이미지 확대 노르웨이 노벨위원회는 10일(현지시간) 베네수엘라 야권 지도자로 니콜라스 마두로 정권에 대항한 반독재 시위를 이끈 마리아 코리나 마차도를 노벨평화상 수상자로 선정했다고 밝혔다. AFP 연합뉴스

노르웨이 노벨위원회는 10일(현지시간) 올해 노벨 평화상 수상자로 베네수엘라의 반정부 시위를 이끈 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 선정됐다고 밝혔다.노벨 위원회는 “베네수엘라인들의 민주적 권리를 증진시키기 위한 끊임없는 노력과 독재에서 민주주의로의 정의롭고 평화로운 전환을 이루기 위한 노력”을 선정 이유로 밝혔다.‘베네수엘라 철의 여인’으로 불리는 마차도는 2001년 자원봉사 단체 ‘수마테’를 창립하며 시민운동에 뛰어들었다. 2004년 우고 차베스 당시 대통령에 대한 국민소환 투표 청원 운동을 벌이다 당국으로부터 반역죄로 기소당하면서 국제사회의 주목을 받았다.이어 정계에 진출해 2011~2014년 국회의원을 지냈으며 이 기간 야당인 ‘벤테 베네수엘라’를 창당했다. 이후 우고 차베스 정권과 뒤를 이은 니콜라스 마두로 독재정권에 맞서 투쟁해왔다.지난해 대선을 앞두고 야권의 대선 후보로 나섰지만 당국으로부터 피선거권을 박탈당했다. 야권은 마차도를 대신해 에드문도 곤살레스 후보를 내세워 돌풍을 일으켰지만, 선거관리위원회는 지난해 7월 대선 투표 종료 6시간 만에 마두로 대통령의 3선을 확정 발표했다.그러나 야권에서는 자체적으로 확보한 개표 결과를 바탕으로 곤살레스 후보가 득표율 67%로 당선했다고 선포했고, ‘부정 개표’를 주장하는 시민들의 시위가 이어졌다.이에 마두로 정부는 경찰과 검찰을 동원해 야권과 시민사회에 대한 대대적인 탄압에 나섰고, 마차도는 모처에 은신하며 마두로 정권에 대항하는 반독재 시위를 이끌어왔다.김소라 기자