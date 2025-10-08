김정은·시진핑, 푸틴 73세 생일 맞아 축하 인사

이미지 확대 블라디미르 푸틴(왼쪽부터) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가 주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석해 있다. 2025.9.3 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 생일 축하 인사를 보냈다고 크렘린이 7일(현지시간) 밝혔다.타스통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린 외교정책 보좌관은 푸틴 대통령의 73번째 생일을 맞은 이날 기자들에게 “다소 따뜻하고 독창적인 축하 전보를 많이 받았다”며 “특히 중국 국가주석, 북한 지도자 등으로부터 축하 전보를 받았다”고 말했다.우샤코프 보좌관은 지금까지 30~40명의 외국 지도자가 생일 축하 인사를 보냈다고 강조했다.그러면서 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 가장 먼저 푸틴 대통령에게 축하 인사를 보냈다고 덧붙였다.이날 북한 노동신문도 김 위원장이 푸틴 대통령의 생일을 맞이해 축전을 보냈다고 보도했다.김 위원장은 “일대전성기를 맞이한 조로(북러) 두 나라 사이의 동맹관계가 우리들 사이에 맺어진 따뜻한 친분관계와 긴밀한 동지적 유대에 의하여 앞으로도 변함없이 계속 이어지고 쌍무관계의 전면적 확대 발전을 강력히 추동하며 정의롭고 다극화된 세계질서를 수립하는 데 중대한 기여를 하게 되리라는 것을 믿어 의심치 않는다”고 말했다고 노동신문은 전했다.‘다극화된 세계질서’는 지난해 푸틴 대통령 생일 축전에는 담기지 않았던 새로운 표현이다.앞서 김 위원장은 지난달 중국 전승절 80주년 행사에 참석해 톈안먼(천안문) 망루에 북중러 정상이 나란히 선 모습을 연출했다. 이는 3국이 ‘다극화 세계’를 내세워 미국 일극 체제에 맞서겠다는 메시지를 낸 것으로 풀이됐다.이정수 기자