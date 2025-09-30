“벌써 폭음 가르치냐”…옥토버페스트 아기 ‘우유병 원샷’ 영상 ‘시끌’

이미지 확대 세계 최대 맥주 축제인 독일 옥토버페스트의 맥주 텐트에서 한 어린아이가 사람들의 환호 속에 우유를 마시고 있는 모습(왼쪽 사진 빨간색 원)이 논란이 됐다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 지난 20일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 세계 최대 맥주 축제 옥토버페스트에서 사람들이 맥주를 즐기고 있다. 신화 연합뉴스

세계 최대 맥주 축제인 독일 옥토버페스트에서 한 어린아이가 사람들의 환호 속에 우유병을 비우는 영상이 현지에서 논란이 되고 있다.29일(현지시간) dpa통신에 따르면 지난 25일 인스타그램에는 독일 뮌헨에서 열린 옥토버페스트의 한 맥주 텐트에서 촬영된 영상이 올라왔다. ‘아빠와 함께한 여유로운 주말’이라는 문구가 포함된 이 영상에는 텐트 안 테이블 위에 선 한 어린아이가 우유병을 잡은 채 우유를 마시는 모습이 담겼다.영상에는 한 남성이 아이의 입에 우유병을 대주며 한 번에 마시는 것을 격려하는 듯한 모습이 담겼다. 주변 사람들은 이 모습을 보며 웃고, 환호하고, 손뼉을 쳤으며 일부는 아이의 모습을 촬영했다.이 영상은 지난 28일 기준 38만개가 넘는 ‘좋아요’를 받았으나 해당 게시글에는 부정적인 내용의 댓글이 대부분을 차지했다.아이가 왁자지껄하고 시끄러운 공간에서 많은 스트레스를 받을 것이라는 지적이었다. 또한 영상이 아이의 인권을 침해하는 동시에 아이를 어른들의 폭음 문화에 노출한 나쁜 사례라는 비판도 있었다.한 네티즌은 “아이가 불쌍하다”며 “아이를 소음과 취한 사람들, 술 냄새에 노출하는 건 완전히 무책임한 짓”이라고 적었다. 또 다른 네티즌은 “아이를 미래의 폭음에 대비시키는 것이다. 훌륭한 부모이자 술을 다루는 훌륭한 본보기”라며 비꼬았다.특히 많은 네티즌은 아동 인권 보호의 중요성을 강조하며 아이의 영상을 온라인에 공유해서는 안 된다고 주장했다. 한 네티즌은 “아이의 아버지는 부끄러워해야 한다. 영상을 게시한 사람들도 마찬가지”라고 비판했다.일부 네티즌은 영상이 재미있다는 반응을 보였다. 영상 속 아이가 옥토버페스트 규칙을 어겼다는 이유에서다. 해당 축제에서는 테이블 위에 올라가 맥주를 한 번에 들이켜는 방문객은 보안 요원에 의해 밖으로 퇴장당한다고 dpa통신은 전했다.조희선 기자