훈련 중 탄도미사일 장착하는 러시아군 러시아 군인들이 15일(현지시간) 발트해와 접한 역외 영토 칼리닌그라드에서 벨라루스군과의 합동 군사훈련 중 이스칸데르 탄도미사일을 이동식 발사대에 장착하고 있다.칼리닌그라드 AP 뉴시스 2025-09-17 14면