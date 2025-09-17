대한매일상회 바로가기
훈련 중 탄도미사일 장착하는 러시아군

수정 2025-09-17 01:18
입력 2025-09-17 01:18
훈련 중 탄도미사일 장착하는 러시아군
러시아 군인들이 15일(현지시간) 발트해와 접한 역외 영토 칼리닌그라드에서 벨라루스군과의 합동 군사훈련 중 이스칸데르 탄도미사일을 이동식 발사대에 장착하고 있다.
칼리닌그라드 AP 뉴시스
칼리닌그라드 AP 뉴시스


러시아 군인들이 15일(현지시간) 발트해와 접한 역외 영토 칼리닌그라드에서 벨라루스군과의 합동 군사훈련 중 이스칸데르 탄도미사일을 이동식 발사대에 장착하고 있다.

칼리닌그라드 AP 뉴시스
2025-09-17 14면
