“너네도 울렸어?”…한밤중 이집 저집 초인종 누른 범인 ‘반전’ 정체

이미지 확대 독일의 한 아파트 현관 초인종 기기에 붙어있는 달팽이. 독일 빌트지 캡처

독일의 한 아파트에서 초인종이 끊임없이 울려 경찰까지 출동하는 소동이 벌어졌다. 알고 보니 늦은 시간 사람들의 숙면을 방해한 범인은 달팽이였다.8일(현지시간) 독일 빌트지 등 외신에 따르면 바이에른주 슈바바흐에 있는 한 아파트 주민들은 지난달 20일 밤 12시 30분쯤 끊임없이 울리는 초인종 소리에 잠을 깼다.이 아파트 주민인 리사(30)는 “우리 가족은 이미 잠자리에 들었는데 갑자기 초인종이 울렸다”며 “나는 오후 10시 이후에는 문을 열지 않는 편이다. 처음엔 길 건너편 폐가에 사는 10대 아이들인 줄 알았다”고 당시 상황을 전했다.리사를 비롯한 아파트 주민들은 이내 평범한 초인종 장난이 아니라는 사실을 깨달았다. 리사는 “곧 한 층 위에 사는 가족이 전화를 걸어 우리 집 초인종도 울렸냐고 물었다. 나와 통화하는 동안에도 가족 집의 초인종이 계속 울렸다. 그래서 경찰에 신고했다”고 말했다.주민들이 더욱 불안해했던 건 동작 감지 센서와 카메라에 아무런 움직임이 포착되지 않았기 때문이다. 불빛도, 사람의 움직임도 전혀 보이지 않았다. 리사는 “초인종 소리는 계속 들렸지만 아무도 보이지 않아서 정말 불안했다”며 “집이 오래돼 삐걱거리는 소리까지 나서 더 소름이 돋았다”고 전했다.신고받고 출동한 경찰은 마당과 계단, 심지어 지하실까지 수색했다. 경찰이 아무도 찾지 못하자 주민들이 현관에 모였고, 그때 범인의 정체가 밝혀졌다.리사의 남편인 도미닉(30)이 현관 초인종 부분을 자세히 살펴보자 민달팽이가 붙어 있었다. 그는 “센서 위를 기어가면서 남긴 점액 자국도 볼 수 있었다”고 말했다.‘초인종 미스터리’가 풀리자 경찰은 달팽이를 조심스럽게 떼어내 근처 잔디밭에 풀어줬다.조희선 기자