이미지 확대 켈로그 美특사와 악수하는 젤렌스키 볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령과 미국의 키스 켈로그 우크라이나 특사가 25일(현지시간) 키이우에서 만나 악수하고 있다.

키이우 AP 뉴시스

2025-08-27 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령과 미국의 키스 켈로그 우크라이나 특사가 25일(현지시간) 키이우에서 만나 악수하고 있다.키이우 AP 뉴시스