병가만 16년째인 독일의 ‘유령 교사’…法, 건강검진 명령

이미지 확대 텅빈 강의실 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

독일의 한 교사가 16년째 병가 휴직을 내고 급여는 모두 받아온 사실이 뒤늦게 드러났다.지난 24일(현지시간) 현지 매체 슈테른 등에 따르면 노르트라인베스트팔렌주 베젤의 한 직업학교에 근무하는 이 교사는 2009년 여름부터 병가를 연장하면서 학교에 출근하지 않았다.2015년부터 같은 학교에 근무한 교장은 언론에 이 교사의 이름도 들어본 적이 없다고 했다.고용주인 노르트라인베스트팔렌주 당국은 이 교사가 장기 병가 중인 사실을 지난해 처음 확인한 걸로 전해졌다.이 교사가 지난 16년간 ‘유령 교사’로 살아온 사연은 장기 병가를 두고 소송이 벌어지면서 세상에 알려졌다.노르트라인베스트팔렌주는 지난 4월 이 교사에게 건강검진을 받으라고 요구했다.교사는 10년 넘게 지나서 당국이 건강검진을 명령할 이유가 없고 정신 상태에 대한 검사 요구는 인격권을 침해한다며 법원에 소송을 냈다.그러나 법원은 지난 12일 건강 상태를 명확히 하는 건 고용주의 보호 의무에 해당한다며 건강검진 요구가 정당하다고 판결했다.문경근 기자