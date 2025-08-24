“복수할 거야”…전 연인 헤어컨디셔너에 제모 크림 넣은 女, 무슨 일

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

전 연인이 자기가 아끼는 세면도구를 사용했다는 이유로 전 연인이 사용하는 헤어 컨디셔너에 제모 크림을 몰래 넣은 영국 여성이 재판에 넘겨져 징역형의 집행유예를 선고받았다.영국 데일리메일의 지난 19일(현지시간) 보도에 따르면 최근 영국 법원은 전 동성 연인이 사용하는 헤어 컨디션 용기의 절반을 비운 후 제모 크림을 채워 넣은 케이트 애서턴(34)에게 징역 12개월에 집행유예 1년 6개월을 선고했다.또한 250시간의 무급 노동과 20일간의 재활 치료 프로그램 이수, 피해자에게 배상금 1500파운드(약 281만원)를 지급하라는 명령도 내렸다.보도에 따르면 애서턴은 친구들에게 보낸 음성 메모와 문자 메시지에서 전 연인이 자기가 좋아하는 세면도구를 계속 사용하는 것에 화가 나서 ‘복수 계획’을 세웠다고 자랑했다. 애서턴은 한 음성 메시지에서 “헤어 컨디셔너의 절반을 비우고 그 안에 제모 크림을 넣어 놓았기 때문에 그 컨디셔너를 사용하면 머리카락의 절반이 빠질 것”이라고 했다.익명의 피해자는 애서턴과 4년간 관계를 유지해왔으며 지난해 10월 말 해당 헤어 컨디셔너를 사용한 이후 머리카락이 가늘어졌으며 빠졌다고 전했다. 피해자는 이 일을 계기로 안전에 대한 두려움을 갖게 되었다고 밝혔다.애서턴의 전 연인은 “누구도 믿기 어려워졌다. 내 삶의 모든 것에 의문을 품게 됐다. 앞으로 무슨 일이 일어날지 너무 두렵다”고 호소했다.재판부는 애서턴에게 “정말 비열하고 악의적인 행동”이라며 “정상적인 행동 범위를 훨씬 넘어선 행동”이라고 지적했다.조희선 기자