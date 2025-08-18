러 제국의 상징 돈바스…크림반도 연결 노림수

푸틴 ‘영토 편입 요구’ 속내는

2025-08-18 3면

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 돈바스 지역에 대한 영토 편입 요구를 고수하는 이유는 전략적 가치와 상징적 명분이 중첩되기 때문이다. 우선 이곳은 과거 러시아제국 전성기의 상징과도 같은 곳이다. 동시에 돈바스 지역을 장악할 경우 러시아가 이미 점령한 크림반도와 육로로 연결돼 해상 접근성 확보라는 전략상 이점까지 얻을 수 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 그간 우크라이나 기존 영토를 절대로 넘길 수 없다는 입장을 고수해 왔으나 일단 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 이 문제를 논의할 예정이다.16일 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 돈바스 지역을 포기한다면 러시아와 신속한 평화협상이 가능할 것이라고 유럽 정상들에게 말했다.우크라이나 동부 도네츠크주와 루한스크주를 합친 돈바스는 18세기 후반부터 ‘새 러시아’라는 뜻의 ‘노보로시야’라는 이름으로 러시아제국의 지배를 받은 지역이다. 당시 서쪽으로 팽창하던 러시아제국의 역사적 상징 격으로, 1920년대 일부 포스터에서 ‘러시아의 심장’이라고 표현했을 정도로 옛 소련 산업의 중심지로 성장했다.그간 영토 협상 가능성을 일축해 온 젤렌스키 대통령은 엑스(X)에서 “전쟁을 종식하려는 노력이 복잡해지고 있다”며 당혹감을 드러냈다. 하지만 키어 스타머 영국 총리가 “트럼프 대통령의 노력이 우크라이나 전쟁 종식을 어느 때보다 가깝게 만들었다”고 말하는 등 일부 유럽연합(EU) 지도자가 미러 회담 결과 옹호로 돌아서 끝까지 돈바스를 사수할 수 있을지는 미지수다.워싱턴 임주형 특파원·서울 최영권 기자