유럽 곳곳 폭염에 산불… 프랑스 남부는 41.6도 ‘역대 최고’

이탈리아 7곳·프랑스 12곳 적색경보

스페인 남북부 수천명 이재민 속출

2025-08-13 14면

유럽 곳곳을 최악의 폭염이 강타하고 산불까지 번지면서 피해가 속출하고 있다.AFP통신은 11일(현지시간) 이탈리아에서 볼로냐와 피렌체 등 7개 주요 도시에 폭염 적색경보가 내려진 가운데 4세 어린이가 열사병으로 숨졌다고 보도했다. 루마니아 출신인 이 어린이는 이탈리아 사르데냐섬에 있던 가족 차량에서 의식을 잃은 채 발견됐다가 수일 뒤 숨진 것으로 알려졌다. 이탈리아 당국은 12일에는 11개 도시, 13일부터는 16개 도시로 적색경보를 확대 발령할 방침이다. 남부 베수비오 화산에도 산불이 발생해 소방관 190명과 군대가 진화를 위해 파견됐다.프랑스 남부에서는 역대 최고기온 기록을 갈아치웠다. 프랑스 기상청은 기온이 41.6도를 기록한 보르도를 포함해 베르주라크, 코냑, 생지롱 등에서 모두 사상 최고기온 기록을 세웠다고 발표했다. 프랑스 내 폭염은 오는 19~20일까지 계속될 것으로 보인다. 이날 프랑스 내 12개 지역에 폭염 적색경보가 발령됐으며 12일에는 추가로 4개 지역에 경보가 확대될 것으로 보인다.스페인에서도 지난 한 주간 많은 지역에서 40도 가까운 기온을 기록하는 등 폭염이 기승을 부리고 있다. 또한 산불이 곳곳에서 발생해 주민 수천명이 대피했다. 전날 스페인 북부 카스티야이레온 지역에 있는 로마 시대 금광이자 유네스코 세계유산으로 지정된 라스 메둘라스 유적지가 산불로 피해를 입었고 인근 주민 약 700명이 대피했다.스페인 남부 해변 도시 타리파에서는 지난 8일 진화된 산불이 다시 번졌고 호텔과 해변에 있던 2000여명이 대피하기도 했다. 포르투갈에서는 중부와 북부에 대규모 산불 3건이 발생하면서 소방 당국이 진화에 나섰다.최영권 기자