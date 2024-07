비닐봉지 담겨 굴러다니더니 308억원 낙찰…무슨 그림이길래

이미지 확대 지난 달 28일(현지시간) 공개된 티치아노 베첼리오의 그림 ‘이집트로 피신 중 휴식’. 2024.07.04 런던 EPA 연합뉴스

200여년 간 두 차례나 도난당하는 수난을 겪었던 르네상스 거장 티치아노 베첼리오의 그림이 경매에서 1750만 파운드(한화 약 308억원)에 팔렸다고 미국 워싱턴포스트 등이 4일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 티치아노의 16세기 작품 ‘이집트로 피신 중 휴식’(Rest on the Flight into Egypt)은 지난 2일 영국 런던에서 진행된 크리스티 경매에서 역대 티치아노 작품 중 최고가인 1750만 파운드에 낙찰됐다.티치아노가 1508년 완성한 것으로 추정되는 이 작품은 유대 왕 헤롯이 아기 예수를 죽이려 한다는 사실을 안 성모 마리아와 요셉이 예수를 데리고 이집트로 도망치던 중 잠시 쉬는 장면을 그리고 있다.이 작품은 두 차례나 도난을 당했고 2000년대 들어서는 런던의 한 버스 정류장에서 발견되는 등 사연이 많은 작품으로 유명하다. 프랑스가 오스트리아 수도 빈을 점령했던 1809년 당시 유럽의 한 귀족이 소유하던 이 작품은 나폴레옹 군대에 의해 약탈당해 파리로 옮겨졌다. 이후 6년 뒤인 1815년 다시 빈으로 반환됐지만 이후로도 여러 소장가의 손을 거쳐 영국의 한 귀족 가문 소유로 들어가게 된다.잉글랜드 윌트셔주에 있는 이 귀족의 저택에 전시되어 있던 이 작품은 1995년 다시 도난당해 7년간 자취를 감췄다. 이후 2002년 런던의 한 버스 정류장에서 비닐봉지에 담긴 채로 발견됐다.경매사 크리스티의 올랜도 록 영국 회장은 이번 경매 결과가 “티치아노의 젊은 시절 그려진 가장 시적인 작품 중 하나인 이 숭고한 초기 걸작의 흠잡을 데 없는 기원과 조용한 아름다움에 대한 찬사”라고 평가했다.류재민 기자