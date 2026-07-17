앤트로픽 CEO, ‘AI 규제’ 슈퍼팩에 거액 기부

슈퍼팩 ‘퍼블릭퍼스트’에 100만달러 기부

오픈AI 사장은 AI 발전 우선시 슈퍼팩 기부

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생성형 인공지능(AI) ‘클로드’를 개발한 미국 앤트로픽의 최고경영자(CEO)와 직원들이 중간 선거를 앞두고 AI 규제를 지지하는 슈퍼팩(특별정치활동위원회)에 거액을 기부한 것으로 나타났다.15일(현지시간) 미국 연방선거위원회(FEC)에 제출된 2분기(4∼6월) 보고서에 따르면 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 지난 5월 4일 슈퍼팩 ‘퍼블릭퍼스트’에 100만 달러(약 15억원)를 기부했다. 퍼블릭 퍼스트는 AI 모델 투명성 강화와 연방 차원의 강력한 규제를 주장하는 후보들을 지지하는 슈퍼팩으로, 아모데이 CEO의 올해 첫 선거 기부금이기도 하다. 아모데이 CEO 외 앤트로픽 직원 5명도 이 기간 215만 4900달러(약 32억원)을 같은 슈퍼팩에 기부했다.앤트로픽과 아모데이 CEO는 그간 AI 기술에 대해 강력한 정부 규제의 필요성을 역설해 왔다. 반면 오픈AI는 상대적으로 느슨한 규제 필요성을 강조한다.그레그 브록먼 오픈AI 사장과 그 부인은 벤처투자사 ‘앤드리슨 호로비츠’(a16z)의 지원으로 설립된 슈퍼팩 ‘리딩 더 퓨처’에 지난해 부부 각각 1250만 달러씩을 기탁했다. 리딩 더 퓨처는 상대적으로 AI 발전을 우선시하는 슈퍼팩이다. 연방 차원으로 규제를 단일화하고 주(州) 정부가 각기 AI 규제 법안을 제정하는 ‘규제 파편화’에 부정적인 태도를 나타낸다.장진복 기자