저커버그 “AI 에이전트 개발, 기대만큼 빠르지 않아”

메타, AI로 게임 만들어 공유하는 SNS앱 출시

이미지 확대 메타 로고 앞에서 청소년들이 스마트폰을 들고 사진을 찍고 있는 모습. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 AI 에이전트 개발 속도 기대보다 지연

메타, 3~6개월 내 투자 효과 확대 전망

직원 데이터 미포함, 새 SNS 포켓 공개

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마크 저커버그 메타플랫폼 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 인공지능(AI) 에이전트 개발이 예상보다 더디게 진행되고 있다고 밝혔다.저커버그 CEO는 이날 회사 타운홀 미팅에서 “적어도 지난 4개월 동안 AI 에이전트 개발이 우리가 예상했던 방식으로 가속하지 않았던 것 같다”고 말했다. 하지만 그는 메타가 향후 3~6개월 안에 AI 투자로부터 더 큰 혜택을 보기 시작할 것으로 예상한다고 덧붙였다.아울러 앤드루 보스워스 메타 최고기술책임자(CTO)는 최근 논란이 된 데이터 보안 사고를 검토한 결과 AI 학습에는 직원 데이터가 포함되지 않았다고 밝혔다. 지난달 메타는 민감한 데이터 노출을 조사하는 동안 AI 학습을 위해 직원의 마우스 움직임과 디지털 활동을 추적하는 이 프로그램을 일시 중단했다.한편 메타는 AI를 이용해 직접 게임을 만들 수 있는 새로운 사회관계망서비스(SNS) ‘포켓’을 내놨다.미 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치의 2일(현지시간) 보도에 따르면 메타는 이 앱을 “친구들과 ‘기즈모’를 만들고 공유하고 발견하는 플랫폼”이라고 소개했다. 기즈모는 이용자가 명령어(프롬프트)를 입력하는 대화형 코딩(바이브 코딩)을 통해 만들 수 있는 미니 게임이다. 예를 들어 이용자가 “꽃을 붓으로 사용하는 그리기 기즈모를 만들어줘”라고 명령어를 입력하면 꽃 모양 붓으로 그림을 그릴 수 있는 미니 게임이 생성되는 식이다.장진복 기자