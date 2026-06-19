메타, ‘크루소’와 AI 컴퓨팅 계약 체결…AI 인프라 확충

데이터센터 2곳 컴퓨팅 용량 구매 계약

합산 용량 약 1.6GW…금액·시점은 비공개

이미지 확대 메타 로고 앞에서 청소년들이 스마트폰을 들고 사진을 찍고 있는 모습. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 메타, 크루소와 AI 컴퓨팅 공급 계약 체결

텍사스·미주리 데이터센터 2곳서 1.6GW 확보

향후 수년간 6000억 달러 투자 계획 재확인

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메타플랫폼이 인공지능(AI) 인프라 확충을 위해 데이터센터 개발·운영업체 ‘크루소’와 컴퓨팅 공급 계약을 체결했다.19일 블룸버그 통신에 따르면 메타는 미국 텍사스주 차일드리스와 미주리주 워렌턴에 있는 크루소의 데이터센터 2곳에서 컴퓨팅 용량을 구매하기로 계약했다.데이터센터 두 곳의 합산 용량은 약 1.60기가와트(GW)로, 최대 120만 가구에 전력을 동시 공급할 수 있는 규모다. 구체적인 계약 금액과 공급 시점은 공개되지 않았다.2018년 설립된 크루소는 유전 현장의 잉여 가스 등 저비용 에너지원을 활용한 데이터센터 구축·운영에 특화된 업체다. 이 업체는 빅테크 업계에서 안정적인 전력 확보 능력 등으로 주목받고 있다. 이미 오라클·마이크로소프트·구글 모회사 알파벳과 데이터센터 계약을 체결한 상태다.크루소는 현재 계약된 컴퓨팅 용량이 4.90GW에 달하며 개발 예정 물량은 40GW를 넘는다고 밝혔다. 다만 이 업체는 최근 구글과의 협상 결렬로 와이오밍주 데이터센터 개발에서 배제되기도 했다.앞서 메타는 AI 인프라에 향후 수년간 최소 6000억 달러(약 913조 원)를 투자하겠다고 공언했다. 루이지애나주에 건설 중인 약 4000에이커(약 16㎢) 규모의 데이터센터 단지는 최대 5GW 용량을 갖출 예정이다.장진복 기자