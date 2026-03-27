구글, 실시간 음성·카메라 검색 ‘서치라이브’ 전세계 출시

즉시 AI와 대화 서비스…세계 200여개국으로 확대

이미지 확대 2022년 6월 27일(현지시간) 미국 실리콘밸리 마운틴뷰에 위치한 구글 베이 뷰(Bay View) 캠퍼스의 모습.

AFP 연합뉴스

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구글이 스마트폰 카메라를 통한 실시간 인공지능(AI) 음성 검색 기능을 한국을 포함한 전 세계에 확대 출시했다.구글은 26일(현지시간) 그동안 미국에서 영어로만 서비스했던 ‘서치 라이브’의 서비스 지역을 세계 200여 개국으로 확대한다고 밝혔다.서치 라이브는 직접 검색어를 입력하기 어렵거나, 즉각적인 답변이 필요한 상황에서 사용할 수 있다. 구글 앱을 켜고 하단의 ‘라이브’(Live) 아이콘을 누르면 즉시 AI와 대화할 수 있으며 카메라를 통해 보이는 사물이나 상황에 대한 답변도 들을 수 있다.구글은 이 기능을 다국어로 확장하기 위해 새롭게 출시된 구글의 음성 특화 AI 모델 ‘제미나이 3.1 플래시 라이브’를 적용했다고 설명했다.이 모델에는 다국어 처리 능력을 내재해 전 세계 이용자 대부분이 편한 언어로 끊김이 없는 대화가 가능하다.복잡한 추론 과정에서도 지연 시간 없이 정확한 대화를 할 수 있고, 어조 인식 기능도 개선돼 부자연스러운 대화를 줄였다.구글은 이렇게 만들어진 오디오를 AI로 생성했다는 사실을 드러내 주는 디지털 워터마크인 ‘신스아이디’(SynthID)를 적용했다고도 덧붙였다.장진복 기자