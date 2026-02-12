[속보]무디스, 한국 신용등급 ‘Aa2’·등급전망 ‘안정적’ 유지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제신용평가사 무디스는 12일 한국의 국가 신용등급을 기존과 같은 ‘Aa2’로 유지했다.Aa2는 무디스 평가에서 Aaa, Aa1에 이어 세 번째로 높은 등급이다. 등급 전망도 기존과 같은 ‘안정적’을 부여했다.세종 조중헌 기자