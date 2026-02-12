국제 국제경제 [속보]무디스, 한국 신용등급 ‘Aa2’·등급전망 ‘안정적’ 유지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/economy-global/2026/02/12/20260212500486 URL 복사 댓글 0 조중헌 기자 수정 2026-02-12 20:12 입력 2026-02-12 20:12 국제신용평가사 무디스는 12일 한국의 국가 신용등급을 기존과 같은 ‘Aa2’로 유지했다.Aa2는 무디스 평가에서 Aaa, Aa1에 이어 세 번째로 높은 등급이다. 등급 전망도 기존과 같은 ‘안정적’을 부여했다. 세종 조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 무디스가 한국의 신용등급을 어떻게 조정했나? 기존과 동일하게 유지 상향 조정