발해부터 남중국해까지 ‘5곳 동시 타격 훈련’… 대만 향해 방아쇠 당긴 中 [밀리터리노트]

세줄 요약 라이칭더 연설 직후 중국 전 해역 무력시위 전개

발해만·서해·동중국해·남중국해 동시 실탄 사격

대만 독립·외부 개입 억제 명분의 강경 경고

이미지 확대 항공모함 푸젠(선체 18), 유도미사일 구축함 옌안(선체 106), 유도미사일 호위함 통랴오(선체 554) 등 여러 함정으로 구성된 중국 항공모함 타격단이 최근 해상 훈련 훈련을 마치고 하이난성 남부 산야시의 군항으로 복귀했다. 이는 항공모함 푸젠이 2025년 11월 5일 취역 이후 수행한 첫 해상 실전 훈련 임무이다. 2025.11.19 업로드

China Military Bugle 유튜브 캡쳐

이미지 확대 중국 극초음속 미사일 YKJ-1000 발사 장면.

이미지 확대 라이칭더 대만 총통이 20일 취임 2주년 기념 연설을 하고 있다. 타이베이 EPA 연합뉴스

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중국이 라이칭더 대만 총통의 건국기념일(쌍십절) 연설에 발끈하며 자국 연안 전역에서 대대적인 무력시위에 돌입했다. 발해와 서해부터 동중국해, 남중국해까지 이르는 광범위한 해역에서 실탄 사격과 군사훈련이 동시에 펼쳐지며 양안(중국과 대만) 간 긴장감이 최고조로 치닫고 있다.12일 중국 해사당국에 따르면 다롄 및 친황다오 등 각지 해사국은 이날부터 오는 17일까지 4개 주요 해역의 5개 구역에서 군사 활동을 전개한다고 일제히 공표했다. 이번 훈련은 랴오닝성 다롄, 허베이성 친황다오, 장쑤성 옌청, 저장성 원저우, 광둥성 잔장 등의 인근 해역에서 동시다발적으로 진행된다.특히 다롄 해사국은 이날 오전부터 서해 북부 해역에서 실탄 사격에 돌입했으며, 서해 남부의 옌청 인근(16~17일)과 남중국해 잔장 인근(12~16일) 등에서도 실탄 사격이 예정돼 있다. 동중국해 원저우 동쪽 해역에서도 오는 13일부터 15일까지 강도 높은 군사훈련이 이어진다. 당국은 해당 기간 지정 구역 내 선박 진입을 전면 통제하며 해상 봉쇄를 방불케 하는 압박을 가하고 있다.이번 무력시위는 지난 10일 라이칭더 대만 총통의 쌍십절 연설 직후 이뤄져 직접적인 ‘보복성 무력시위’ 성격이 짙다는 분석이다. 당시 라이 총통은 연설을 통해 중국이 군사적 압박으로 대만해협의 현상 변경을 꾀하고 있다고 강도 높게 비판하며 국방비 증액과 방위 역량 강화를 천명한 바 있다.이에 대해 중국 국무원 대만사무판공실과 국방부는 즉각 반발했다. 중국 군 당국은 라이 총통의 발언이 양안 대립을 선동하는 무모한 도발이라고 규정했다. 이어 이번 군사훈련은 “대만 독립 세력의 분열 시도와 외부 세력의 간섭을 억제하기 위한 정당한 조치”라고 목소리를 높였다. 그러면서 “대만 독립과 대만해협의 평화는 양립할 수 없다”며 강경 대응 기조를 분명히 했다.중국 당국이 공식적으로 연설과의 연관성을 직접 언급하지는 않았으나, 북쪽의 발해만에서 남쪽의 남중국해까지 전 해역을 동시에 조준한 이번 실탄 사격은 사실상 대만을 향해 언제든 방아쇠를 당길 수 있다는 강력한 경고장으로 해석된다.문경근 기자