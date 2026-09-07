중국, 대만 ‘뒷문’ 봉쇄하나…中해경, 대만 동부 해역 순찰 대폭 늘렸다 [밀리터리노트]

세줄 요약 중국 해경, 대만 동부 해역 순찰 대폭 확대

대만해협 넘어 태평양까지 해상 압박 확장

대만·미국·일본, 봉쇄 가능성에 경계 강화

이미지 확대 바짝 붙은 중국과 대만의 해경 선박 8일(현지시간) 대만 해안경비대가 촬영해 공개한 사진에서 대만 해안경비대 순찰선(오른쪽)이 진먼 남쪽 해역에서 중국 해경선 주변을 항해하고 있다. 대만 해안경비대는 중국이 지난 7월 대만 주변 해역에 해경선과 과학조사선 등 역대 가장 많은 선박을 투입했다고 밝혔다. 중국은 대만에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 2026.7.8. AFP 연합뉴스

이미지 확대 중국 본토 해경 소속 다이산함(선체 번호 2502)과 바이타함(선체 번호 2304). 웨이보 캡처

이미지 확대 대만 주변 해역. 구글 어스 캡처

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대만에 대한 중국의 해상 압박이 대만해협을 넘어 대만 동부 태평양 해역으로 확대되고 있다.블룸버그 통신은 최신 선박 추적 데이터를 근거로 6월 이후 중국이 대형 해경선 2척을 대만 동부 해역(서태평양)에 파견해 대만 본섬 면적의 2배 이상에 이르는 범위(2만 7100제곱해리)를 순찰하고 있다고 6일(현지시간) 보도했다.블룸버그 분석에 따르면 지난 6월부터 중국 해경은 매달 평균 대형 경비함 2척을 대만 동부 해역에 파견해, 대만 동해안에서 30해리 떨어진 경계 구역에 머물게 하고 있다.과거 양안 갈등의 초점은 대만해협에 집중돼 있었으나, 이제 중국은 해상 압박의 범위를 대만 동쪽 태평양 해역까지 넓혀 상시 순찰을 하며 ‘대만 동부 해역도 중국 관할’이라는 인식을 굳히고 있다는 분석이다.해경선 순찰 배치는 일본과 필리핀이 해역 경계 확정 협상 개시를 발표한 직후 시작됐다. 중국은 곧바로 5000t급 다이산함과 3000t급 바이타함을 동쪽으로 이동 배치했다. 두 척 모두 센카쿠 열도와 동중국해에서 운영되던 함정이다.이어 1만t급 하이쉰09, 6600t급 하이쉰06, 심해 조사선까지 동원해 대만을 우회 항행했다.특히 이 기간 동안 해경선은 처음으로 외국 상선을 검문했으며 통항 선박 198척을 ‘검사’했다고 주장했다.이 함정의 순찰 면적은 2만 7100제곱해리에 달하는데, 이는 대만 본섬 면적의 2배 이상 되는 크기다. 대만 동해안에서 30해리 지점, 즉 대만이 주장하는 영해 바깥에 머물면서 직접 충돌을 피하는 ‘회색지대’ 전술을 구사하는 것으로 보인다.대만 동부 해역의 지난 6월 통항량은 527척으로, 같은 기간 대만해협 통항량(420척)을 웃돈다. 이곳을 지나는 선박이 실은 품목은 원유·가스·철광석·농산물 등이다.한편 대만해협은 전 세계 컨테이너선 선복량의 약 50%가 통과하는 항로다.이를 두고 대만 매체 TVBS는 “대만해협을 포위했을 뿐 아니라 대만의 뒷문까지 막아 버렸다”면서 “대만이 7000㎢에 달하는 영해를 잃었다”라고 표현했다.전문가들은 중국이 ‘일상적 법 집행’을 명분으로 미국·일본·필리핀 등 동맹을 잇는 핵심 생명선을 단계적으로 장악하려 한다고 경고했다.대만해협에서 무력 충돌이 발생할 경우 중국이 대만의 뒷문격인 이 해역을 봉쇄해 외부 지원과 핵심 물자 보급을 차단할 수 있다는 것이다.플로리다국제대학(FIU) 연구원 징거는 “대만해협이 앞문이라면 동부 해역은 뒷문으로 여겨진다”면서 “중국은 이 뒷문이 더 이상 아무도 다투지 않는 공간이 아님을 보여주려는 것”이라고 지적했다.영국의 분석가 잭 랴오도 “이런 접촉이 상시화된다면 앞으로 중국이 이곳을 지나는 선박에 더 많은 정보를 요구할지, 나아가 항행 지시까지 내리는지 주목해야 할 것”이라고 말했다.미 의회 자문기구인 미중경제안보검토위원회(USCC)도 중국이 해군 대신 해경을 동원함으로써 직접적인 군사 대치를 피하면서도 군사적 포위를 ‘행정적 법 집행’으로 포장해 향후 실질적 봉쇄를 대비하고 있다고 분석했다.무장분쟁 위치·사건 데이터 프로젝트(분쟁 데이터 감시기구)는 대만 동부 해저 통신 케이블 인근에서 비정상적으로 느린 속도로 항행하는 중국 조사선이 뚜렷하게 증가했다고 밝혔다.이와 관련해 대만 해순서(해경)는 즉각 함정을 파견해 동등한 수준의 감시와 퇴거 조치를 취했다고 밝혔다. 대만군도 7월 중순 란위와 뤼다오에서 30년 만에 훈련을 실시하며 동부 방어선을 지키겠다는 의지를 드러냈다.미 해군대학 전문가와 USCC는 모두 중국의 최근 행보가 서태평양의 항행 질서에 도전하는 “심각한 안정 훼손 행위”라고 경고하며 미국과 역내 동맹국들이 공동 대응에 나서야 한다고 촉구했다.신진호 기자